Франция първа в света учреди награда за литература, създадена с ИИ

Във Франция е учердена първа по рода си в света литературна награда, наречена „Паскал“ (Pascal Prize), която ще отличава произведения, създадени в съавторство с изкуствен интелект (ИИ). Организаторите на новата литературна премия обявиха вчера началото на приема на кандидатури, съобщи АФП, цитирана и от БТА. Наградата, която носи името на френския математик и философ Блез Паскал (1623-1662), е отворена за всеки, който пише на френски език, независимо от националността му, местожителството или наличието на издател, посочват в съобщение основателите ѝ – предприемачите Филип Родригес, Албен Сервиан и Жил Мантре.

Организаторите ще търсят оригинално произведение, което да бъде полезно или да провокира размисъл. Кандидатите трябва да представят ръкопис, придружен от техническо описание на използвания езиков модел, както и на конкретните инструменти с изкуствен интелект и зададените им инструкции (промптове). Съставът на журито ще бъде обявен в края на октомври, а победителят ще стане известен в средата на декември.

Отличието се появява в момент, когато в литературните среди се обсъжда все по-активно ролята на изкуствения интелект в творческия процес. Учредяването му съвпадна с разгорещените дискусии около романа C’était ça ou mourir („Или това, или смърт“) на писателя от канадско-хаитянски произход Телисон Орелиен. Книгата, определяна като едно от най-значимите заглавия на есенния литературен сезон, предизвика полемика през септември след твърдения, че авторът е използвал изкуствен интелект при написването ѝ. Канадският издател на Орелиен потвърди, че това действително е така.

„Докато други се опитват да установят използването на изкуствен интелект чрез инструменти, които често дават противоречиви резултати, наградата „Паскал“ призовава авторите сами да декларират употребата му“, посочват инициаторите на приза. Според тях този подход избягва идеологическите противопоставяния и осъждането на авторите, като поставя прозрачността в основата на обществения дебат за изкуствения интелект и литературата.

В същото време стана ясно, че музикалната платформа „Спотифай“ (Spotify) от началото на 2026 г. е премахнала от препоръките към своите потребители над 50 милиона песни, създадени от ИИ. „Генерираните от ИИ „боклучави" песни и спам не трябва да попадат в препоръките към вас и ние внесохме промени, за да ги изключим и да защитим качеството на слушането. Само през тази година премахнахме от препоръките над 50 милиона такива песни и спам", казва се в изявление от името на компанията.

За идентифицирането и анализа на подобни композиции платформата е използвала също…изкуствен интелект.

Миналата година „Спотифай“ обяви засилване на мерките за защита на изпълнителите и слушателите от некачествено съдържание. Тогава музикалната платформа премахна над 75 милиона песни, генерирани от изкуствен интелект.