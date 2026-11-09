Ерика Баду все пак ще пее в София

Макар и с три месеца по-късно, първото самостоятелно шоу на Ерика Баду у нас ще се състои. Концертът в зала 1 на НДК ще бъде на 25 януари 2027 г., след като първоначалната октомврийска дата бе отменена по причини, които не бяха ясно съобщени. Организаторите съобщават, че соул звездата е планувала нови дати за четирите несъстояли се концерта. Освен София това са Милано, Париж и Катовице, Полша, където тя ще пее съответно на 15, 20 и 27 януари. Всички те са част от европейското ѝ турне IMEHO.

Ерика Баду искрено цени проявеното разбиране и подкрепата от страна на феновете си и очаква с нетърпение да се качи на сцената във всеки от градовете, се казва в нейно изявление.

Билетите, закупени за концерта в София, ще важат за новата дата без презаверка. Притежателите на пропуски, за които промяната не е подходяща, ще могат да си възстановят сумата не по-късно от месец след обявянето на новата дата - т.е. до 9 декември включително.

55-годишната Ерика Баду е изпълнителката, която положи основите на нео соула още с дебютния си албум Baduism през 1997 г. Днес отличията ѝ включват пет награди и 20 номинации "Грами", а през 2025 г. Billboard Women in Music ѝ връчва специалната награда Icon Award – признание за цялостния ѝ принос към музикалната култура. Това лято излезе и нейният първи нов албум от 16 години насам - Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment в сътрудничество с легендарния продуцент Alchemist.

На 25 януари в зала 1 на НДК ще е първият самостоятелен концерт на певицата в София. През 2012 г. тя гостува в България, но като част от програмата на фестивала Elevation на военното летище в с. Доброславци.

