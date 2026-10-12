Концертът на Ерика Баду се отлага за неясно кога

Концертът на Ерика Баду, който трябваше да се състои на 23 октомври в зала 1 на НДК, се отлага. Поради "непредвидени обстоятелства" падат и други дати от европейското турне на соул звездата. В момента се съгласува нова дата за София, а информация за нея ще бъде предоставена възможно най-скоро, съобщават организаторите.

Това щеше да е първият самостоятелен концерт на певицата в столицата. През 2012 г. тя гостува в България, но като част от програмата на фестивала Elevation на военното летище в с. Доброславци. Преди малко повече от месец Ерика Баду издаде първия си нов албум от 16 години насам - Amerykah Part Two (Return of the Ankh).

"Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали, за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им", допълват те.

Няма да се състоят според първоначално обявения график и концертите в Париж (18 октомври), Милано (19 и 20 октомври) и Катовице, Полша (25 октомври). Без промяна остават датите: 13 октомври – Амстердам, 14-и – Брюксел, и 15-и – Базел, Швейцария.

Закупените за концерта в София билети ще важат за новата дата без презаверка. Притежателите на пропуски, за които промяната не е подходяща, ще могат да си възстановят сумата в конкретния обект на "Ивентим", от който е взет билетът, не по-късно от един месец след обявяването на новата дата.

Преди обявяване на новата дата няма да се осъществява възстановяване на сумите за закупените билети, допълват организаторите.