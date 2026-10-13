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Елен Колева сe разкрива в биографичен спектакъл

Автор на текста и режисьор е нейният колега и добър приятел Мартин Радилов

Днес, 13:30
Елен Колева
Елен Колева

Актрисата Елен Колева, чиято звезда изгря с филма „Шивачки“, тв сериала „Забранена любов“ и постановката на Николай Поляков „Как се научих да кормувам“ от Пола Вогъл в театър „София“, подготвя биографичен спектакъл. Среща след 10 години с приятел от актьорските среди ражда идеята за това начинание, което ще представи ключови моменти от кариерата и творческите търсения на актрисата.

Елен Колева и Мартин Радилов, по чиято идея, текст и режисура е пиесата, се запознават през 2004 година на снимачната площадка. Съвместните им професионални изяви прерастват в приятелство, което преминава през забавни, понякога тъжни, друг път помъдряващи преживявания. Всички тези емоции, диалози и ситуации са отразени вЧасовете на ЕЛ” – биографичният спектакъл, чиято премиера ще бъде на 24 октомври в арт пространството PO ART на ул. „6 септември” 1

По модерен и еклектичен начинЧасовете на ЕЛ” ще извадят на сцената чувства, разсъждения и прозрения, които често звучат общочовешки и в които всеки може да припознае и свои лични вътрешни гласове, възходи и падения, житейски лутания и изводи, споделяния със сродни души, издава тандемът. Спектакълът ще бъде оригинален и прелюбопитен микс от музика, монолози, диалози, хореография и видео картина, пресъздадени от Елен Колева и автора Мартин Радилов (актьор, писател и драматург), като в режисурата участват и двамата. 

Часовете на ЕЛ” (от инициалите на актрисата) проследяват моменти от съвместната им игра в театър София”, от премиерата на стихосбирката на актрисата Мактуб”, от съвместни литературни четения с Радилов (автор на Червеният оранж”, 29 ноември” и др.) и много още

След 10 години актьорите Елен Колева и Мартин Радилов се срещат отново на сцената, за да довършат това, което са започнали.

Елен Колева е родена на 31 март 1984 г. Завършва НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в клас на проф. Димитрина Гюрова. Още по време на следването си се снима в редица късометражни и пълнометражни филмови продукции – „Последната спирка“, „Ден и нощ“, в сериала „Църква за вълци“ „Карго“, „Аварийно кацане“ и др. Ролята, която я изстрелва към успеха, е във филма „Шивачки“, с която печели награда за най-добра българска киноактриса през 2007 г. Беше част от екипа на едва стартиралия и катастрофирал Модерен театър на Ивайло Христов.

Елен е преминала обучение и в музикална школа с профил пиано, в продължение на 14 години е танцувала класически и модерен балет, завършила е курс за водолази. През последните няколко години тя се изявява на сцената на редица извънстолични театри, в независими проекти, както и като терапевт и космоенергетик под името Елена Калевска. 

Актрисата неведнъж е споделяла за тежка загуба в детството си – 4-годишна губи своя баща, а преди време в личен план скандално нашумя с отношенията си с известен кинорежисьор, с много по-възрастен от нея майонезен бос, с писателя Калин Терзийски.

Елен и Мартин Радилов
Елен и Мартин Радилов
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