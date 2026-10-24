Бойко Кадинов представя „Архитектурата – възможно(то) изкуство“ в САМСИ

Националната галерия представя в своя филиал Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, изложбата на проф. арх. Бойко Кадинов, наречена „Архитектурата – възможно(то) изкуство“. Откриването е на 29 октомври, четвъртък, от 18.00 часа в сградата на САМСИ на бул. „Черни връх“ 2. След последователните си авторски изложби в Лондон, Париж и Женева проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов показва 27 проекта в пространството на Софийския арсенал, чиято реконструкция в музей е осъществена през 2011 г. именно по негов проект.

Експозицията с куратор д-р Надежда Джакова включва имерсивни инсталации, видеа, макети, скици, чертежи и фотодокументация, илюстриращи многообразието на архитектурната дейност на Кадинов – от театрални и спортни съоръжения до филхармонични и оперни сгради, публични пространства и индивидуални жилища. Значителна част от тези проекти са осъществени или са в процес на изграждане.

Посетителите на изложбата ще могат да видят и табла за архитектурните скулптури – архитектони на автора, сред които Never, Never Land, Abode, Паметник на берлинската стена в София и др. Творбите са показвани в галерии, музеи и обществени пространства в Лисабон, Прага, Брюксел, Лондон, Париж и София.

По време на откриването публиката ще има възможност да се запознае и с най-новата книга на арх. Бойко Кадинов – "Extra Green Architecture: 21 обекта за XXI век". Изданието събира негови архитектурни проекти от последните няколко години, допълнени от размисли и анализи на проф. Тодор Кръстев и доц. Георги Лозанов за творческия процес на автора и предизвикателствата при проектирането и реализацията им.

Изложбата се превръща в своеобразен архитектурен форум с богата съпътстваща програма от лекции на международно признати архитекти: арх. Данте Бенини от Италия, проф. арх. Октавио Местре от Испания, арх. Фани Данаджиева-Хансен от САЩ и др.

На 10 ноември в сградата на музея в рамките на експозицията ще бъде представен най-новият брой на сп. „Философия“, посветен на темата „Архитектура и философия“. Гост-главен редактор на изданието е арх. Бойко Кадинов, а сред участниците в предвидената дискусия ще бъдат философи, медийни експерти, архитекти, университетски преподаватели и студенти.

В своята цялост изложбата обхваща архитектурата в нейните най-съвременни проявления и предизвикателства, отбелязват организаторите. Темата за „възможно(то) изкуство архитектура“ е особено актуална днес, когато в публичното пространство у нас често тя се възприема единствено като квадратни метри строителство за продан. Това я лишава от основната й функция и мисия – да създава качествена среда с уважение към природата, културната памет и човека. Тази тема е творческа, преподавателска позиция и кредо, които проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов последователно защитава през дългогодишния си професионален път.

Бойко Кадинов е роден през 1956 г. в Пазарджик. Следвал е архитектура в Beaux Arts UP-1 в Париж и в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Представял е свои изложби, проекти и като преподавател е изнасял лекции в Лондон, Женева, Париж, Рим, Венеция, Генуа, Стокхолм, Тулуза, Брюксел, Москва, Лисабон, Барселона и др.

Ръководител е на катедра „Обществени сгради“ при Архитектурния факултет на УАСГ – София, член е на Камарата на архитектите във Франция и на Европейския културен парламент, председател е на фондация VIZAR – Европейски награди за българска архитектура.

Автор е на книгите „Десет архитектурни заповеди“, „Трансгресии в архитектурата“, „Обществени сгради“, „Архитектура и медии“, „Архитектурни скуларии”.

Днес проф. Бойко Кадинов е една от най-разпознаваемите фигури в съвременната българска архитектура, съчетаващ академична кариера, активна проектантска практика и участие в различни културни и обществени инициативи. Той е сред архитектите в България, които разглеждат архитектурата не само като строителство, а и като културен и обществен процес. В свои публични изяви Кадинов защитава идеи за устойчивост, зелена архитектура, хуманност на градската среда, връзка между архитектурата и изкуството и все по-активно присъствие на културата в градското развитие.

Изложбата „Архитектурата – възможно(то) изкуство“ може да бъде разгледана в САМСИ до 6 декември.