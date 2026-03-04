"База и надстройка" изследва символиката на властта

Самостоятелна изложба на Красимир Терзиев „База и надстройка“ се открива на 12 март, четвъртък, от 18.00 часа в Sarieva/Gallery в столицата. Експозицията ще остане в пространството на галерията в DOT Sofia на ул. "Братя Миладинови" 46 до 26 април. На 28 март от 14.00 часа е предвиден и тур с автора, както и финисаж в негово присъствие в края на изложбата.

Красимир Терзиев е водещ български съвременен художник с международна кариера, работещ с видео, фотография и текст и анализиращ съвременни културни и социални проблеми. „База и надстройка“ е втората му самостоятелна изложба със Sarieva/Gallery след „Втренчени образи“ (2018) в Sariev, Пловдив.

В сегашната експозиция ще бъдат представени нови творби от 2026-а, създадени специално за проекта, както и ранната работа „Ангели и комини“ (1994), които проследяват развитието на автора и очертават последователна линия в неговото творчество. В центъра са темите за перспективата и светлината – метафори на съвременните социално-политически промени в България и по света.

Линейната перспектива, според Мартин Джей (Jay, M., 1988), произлиза от късносредновековното увлечение по метафизическите импликации на светлината – lux като божествена светлина и lumen като възприемаема светлина. Средновековието визуализира божествения lux чрез златото, а lumen линейната перспектива организира в сложна триизмерна решетка, фиксирана в основна точка на зрението, която подрежда и контролира обектите в пространството. Тези категории формират геометричната и философската основа на изложбата.

Линейната перспектива на символния център на града и страната „жълтите павета“ има особен характер. Паветата не са просто инертен материал – те носят тежестта на златото (worth its weight in gold). В това символно пространство няма място за въздушна перспектива; то е чиста геометрия и материална символика, обяснява визуалният артист.

Златото символизира отвъдното. То се засенчва от тъмни полилеи, деформира се в стареещи хранителни продукти, отсъства напълно в обекти с неидентифициран произход, намерени на плажа, или е заменено от огледални сребристи повърхности, интригува авторът.

Естествено в тематиката и материалността на изложбата се вписва и своеобразната икона „Ангели и комини“ (1994), представена още в годината на създаването ѝ в изложбата „Бит“ в Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Терзиев препраща и към друга ранна серия, в която пренарежда сградите в центъра на София в нов символен ред чрез фотомонтаж. В творбите „Кинг/Партиен Конг/Дом“, „Надстройка“ и „База и надстройка“ той визуализира концептите „база“ и „надстройка“ от теорията на Карл Маркс. Базата обхваща икономическата основа на обществото – средствата за производство, а надстройката – политическите, културните и идеологическите структури. Композициите със сградите – Партиен дом, синагога, катедрала, джамия, социалистически блокове, са подредени една върху друга, наподобявайки Емпайър стейт билдинг или Вавилонската кула.

С тази изложба художникът продължава линията на интереса към градския център, започнал с мащабната инсталация „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било“ (2024-2025), позиционирана на площадката на бившия мавзолей на Георги Димитров в центъра на София.

Красимир Терзиев е художник, чиято работа обхваща различни медии, като видео/филм, фотография, скулптура, живопис и текст, поставяйки под въпрос границите между реалност и фикция, докато изследва разнородните преходи и напрежения между глобализирания свят, доминиран от символични изображения, и неговите материални основи в технологичния, физически и човешки “хардуер".

Терзиев има докторска степен по културна антропология от Софийския университет (2012) и магистърска степен по живопис от Националната художествена академия (1997).

Негови произведения са част от колекциите на Centre Pompidou/MNAM, Париж; Arteast 2000+ Collection, Moderna Galerija Любляна; Art Collection Telekom, Бон; Софийска градска художествена галерия, София; Kunstsammlung Hypovereinsbank, Мюнхен. Произведенията на Терзиев са излагани в музеи, фестивали и галерии, между които: Галерия Структура, София; Manifesta 14, Прищина; Националната галерия, София; Музей Ludwig Будапеща; Сариев Контемпорари, Пловдив; M HKA, Антверпен; Osage Art Foundation, Хонг Конг; Kunsthalle Будапеща; Generali Foundation, Виена; Akademie der Kunste, Берлин; TATE Modern, Лондон; Insti- tutt za sywremenno izkustwo - София; Württembergischer Kunstverein, Щутгарт, Argos Centre for Art & Media, Брюксел; Garage Museum of Contemporary Art, Москва; 3rd Mardin Biennial, Турция; Cineteca of Madrid; Haus der Kulturen der Welt, Берлин; SALT, Истанбул; Stedelijk Museum, Амстердам; Renaissance Society, Чикаго, The Kitchen, Ню Йорк, Kunsthalle Виена.

Член на Института за съвременно изкуство - София и AICA България.