91-годишната Брижит Бардо е в болница

Иконата на френското кино Брижит Бардо от три седмици е в частната болница „Сен Жан“ в Тулон, Южна Франция, близо до Сен Тропе, където тя живее, съобщава местният ежедневник Var-Matin. 91-годишната звезда и активистка за правата на животните е била оперирана вследствие на сериозно заболяване, чийто характер не се уточнява от уважение към личното пространство на актрисата. Медиите описват състоянието й като „тревожно“, но има и оптимизъм, че скоро ще се завърне у дома. Източници, близки до семейството, посочват, че тя се възстановява под строг медицински надзор, с възможно изписване през следващите дни, за да се върне в естествената си среда, до морето и любимите си четириноги.

Това не е първият път, когато Брижит Бардо се сблъсква със здравословни проблеми, припомня Rai News. През 1984 г. тя успешно преодолява рак на гърдата, а през юли 2023 г. „Спешна помощ“ пристига по спешноств дома й, тъй като актрисата се е почувствала зле поради горещините. Съпругът й Бернар д'Ормал тогава заяви: „Беше около 9 часа сутринта, когато Бриджит получи затруднения с дишането. Беше по-лошо от обикновено, но не загуби съзнание. Нека го наречем момент на дихателна недостатъчност“

Сега новината за хоспитализацията на актрисата предизвика незабавен изблик на подкрепа в социалните медии. В „X“ хаштагът #BrigitteBardot експлодира през последните няколко часа с хиляди публикации, изразяващи пожелания за бързо възстановяване. Много френски и международни издания посветиха статии на историята й, изразявайки глобалната емпатия към тази незалязваща муза на седмото изкуство.

До хоспитализацията ѝ 2025-а беше година на културно и социално възраждане за Бардо. През септември тя стартира кампания за осиновяване на домашни любимци чрез своята фондация „Брижит Бардо“, основана през 1986 г. Преди няколко седмици беше издадена BBcédaire – книга, подобна на дневник, с лични размисли на звездата, записани между 2020 и 2025 г. и засягащи теми като оттеглянето й от киното през 1973 г. и скорошни неприятности, включително смъртта на бившия й съпруг Жак Шарие през септември.

Кинематографичното наследство на ББ, както с обич е наричана актрисата, продължава да вдъхновява: тази година бяха публикувани две фотографски книги, „Да бъдеш Бардо“ (със снимки на Дъглас Къркланд и Тери О'Нийл) и „Брижит Бардо: Интимно“, които отдават почит на иконичния й стил от 60-те години на миналия век. Документалният филм „Бардо“, режисиран от Ален Берлинер, в който самата актриса разказва, ще излезе през май 2026 г. и ще включва и интервюта за нея на дизайнерката Стела Маккартни и Наоми Кембъл.

Дебютът на Брижит Бардо във филма „И Бог създаде жената“ (1956) на тогавашния й съпруг Роже Вадим я прави световен секссимвол. За сравнително кратката си кариера тя има 48 филма и 80 записани песни – наследство, което на 91 години все още я прави „въплъщение на френската свобода“, коментират световните медии. Сред култовите филми с нейно участие са още „Бабет отива на война“ и „Петролотърсачките“ на Кристиан Жак, „Личен живот“ и „Вива Мария!“ на Луи Мал, „Презрението“ на Жан-Люк Годар, „Шалако“ на Едуард Дмитрик, „Булевардът на рома“ на Робер Енрико и др.