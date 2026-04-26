90-годишнината на Никола Гюзелев се чества на два континента

На два континента и в пет държави ще се проведат през тази година събития, които ще отбележат 90-годишнината от рождението на големия български оперен артист Никола Гюзелев.

На 29 април в Софийската градска художествена галерия, а след това на 18 май в Торонто, ще бъде представена новата монография каталог "Рицарят на операта". Ще звучат изпълнения на солисти на Софийска опера. През май БНР ще издаде диск с изпълнения на великия бас. Предвидена е и премиера на документален филм за него в рубриката "БНТ представя". Същия месец (около 10 май) ще бъде открита паметна плоча в София на адреса, където е живял с родителите си.

В края на юни в Павликени, родния град на Гюзелев, в деня на празника на града ще бъде открита плоча с образа на артиста на фасадата на Историческия музей, обозначаваща обособения там постоянен кът. Ще бъде представена изложба с негови картини, както и прожекция на филм. През юни и септември фондация "Борис Христов" също организира събития и спектакли в Павликени, Русе и София, посветени на Гюзелев.

На 27 септември на Menotti Art Festival в Сполето, Италия, ще бъде представена новата монография в памет на оперния артист. В края на същия месец са предвидени концерти, изложби и прожекции в Рим – в посолството на България и в Българския културен институт. На 6 октомври ще има концерт, изложба и представяне в Парма, Италия, на фестивала G.Verdi. Същите активности са предвидени в края на месеца и в София в БАН.

На 17 ноември е честването на 90-годишнината в Софийската опера и балет. Тогава ще бъде връчена и шестата международна награда "Никола Гюзелев" – за талантливи изпълнители в оперното и изобразителното изкуство. До средата на декември ще бъде довършено и полагането на монумента в памет на Никола Гюзелев на едноименния площад в София.

Предстои уточняване на датите за събития в Милано, Рим, Виена, Париж, както и в други български оперни театри, в които той е пял нееднократно, допълват от фондацията.

Никола Гюзелев е роден в Павликени на 17 август 1936 г. Започва да пее от съвсем малък. На 11-годишна възраст изпълнява главната роля в оперната постановка "ММалкият цигулар" в родния си град. На същата възраст осъзнава, че има и дарба на художник. Така започва да рисува, да пее и да свири, като в различни периоди от детството си вярва, че ще бъде велик художник, ненадминат певец или бъдещ Паганини.

Когато е на 15, веднъж чува по радиото изпълнение, което отключва интереса към операта: монолога на Борис от операта "Борис Годунов" на Мусоргски в изпълнение на Едмонд Косовски. През 1951 г. семейството му се премества да живее в София. Никола започва да посещава оперни и театрални спектакли, в училищни концерти изпълнява ролите на княз Игор, Иван Сусанин и тореадора от "Кармен". Не спира и с рисуването: приет е в Художествената академия, специалност "Живопис".

По време на следването си учи и пеене при Цветана Събева и Илия Йосифов и става солист в Ансамбъла за песни и танци при Министерство на вътрешните работи. Явява се на конкурс за нови членове на академичния хор "Георги Димитров", където изпълнява ария на Иван Сусанин и печели конкурса. Участва в редица концерти и фестивали в Москва, Виена, Хелзинки (1962), където е отличен със златен медал като солист.

През 1960 г., когато с отличие завършва висшето си художествено образование, му предлагат договор за работа в операта в Берлин и той се подготвя да замине. По това време Гюзелев се среща с оперния певец и музикален педагог Христо Бръмбаров, като взема решение да остане в България и да учи пеене при него.

През 1960 г. Гюзелев става стажант в Софийската народна опера. Година и половина по-късно дебютира в ролята на Тимур в премиерния спектакъл "Турандот". През 1961 г. става и редовен артист в Народната опера. Следват Миха от "Продадена невеста" и отец Гавраил от операта на Константин Илиев "Боянският майстор". Две години по-късно в ролята на Филип Втори от "Дон Карлос" печели първа награда и златен медал на втория Международен конкурс за млади оперни певци в София. През 1968 г. за пръв път стъпва на сцената на театър "Реджо" в Парма, Италия, където грабва сърцата на публиката с ролята на Атила от едноименната опера на Верди.

Гюзелев пее на големите оперни сцени в Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Япония. Негови партньори на сцената са били Борис Христов, Николай Гяуров, Гена Димитрова, Ана Томова-Синтова, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Елена Образцова, Франко Корели, Джоан Съдърланд, Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Пиеро Капучили, Ренато Брузон, Катя Ричарели, Грейс Бъмбри, Лео Нучи.

През 1994-1996 г. е официалното начало на неговата педагогическа дейност, когато е директор на Българската академия за култура в Рим на името на Борис Христов и подготвя два курса млади талантливи певци.

Никола Гюзелев е Доктор хонорис кауза на БАН, Комендатор на Република Италия, носител на международната Награда "Златен Джузепе Верди" за постижения и принос в белкантото. Почетен гражданин на градовете Павликени и Парма. Умира през 2014 г.