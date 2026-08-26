17-ият "Банско опера фест" побира опера, оперета и мюзикъл

"Парижката Света Богородица", "Дон Паскуале" и оперетна гала със солист Орлин Павлов са в програмата на тазгодишното издание на "Банско опера фест", съобщиха организаторите. За 17-а поредна година планинският град ще посрещне опера, мюзикъл и музикален театър в последните дни на август на централния площад "Никола Вапцаров".

Фестивалната програма ще започне на 27 август, четвъртък, с мюзикъла "Парижката Света Богородица" по музика на Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов съчетава сценография, костюми, хореография и 3D мапинг, а емблематичната история на Виктор Юго ще оживее на оригиналния френски език със субтитри на български. Оркестрацията е на Данко Йорданов. В ролите на Есмералда и Квазимодо са Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов, заедно с оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна.

На следващата вечер ще бъде представена "Дон Паскуале" от Гаетано Доницети - една от най-обичаните комични опери в световния белкантов репертоар. Под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова, спектакълът среща на една сцена американския тенор Самюъл Робъртсън като Ернесто - артист с опит на сцени като Виенската държавна опера и Опера Лайпциг, Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като Доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале.

Програмата ще завърши на 29 август с оперно-оперетна гала, в която специално участие ще вземе Орлин Павлов. Заедно с него на сцената ще излязат Александрина Михайлова, Жана Костова, Лилия Илиева-Михайлова, Самюъл Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов. Диригент ще бъде Светослав Борисов, а музикалният съпровод ще бъде осигурен от оркестъра на Варненската опера.

В рамките на съпътстващата програма са предвидени изпълнения на класическа музика в градското пространство. Те ще се състоят пред Туристическия информационен център и на площад "24 май" преди концертите на основната сцена.

Трите вечери, посветени на сценичното изкуство, са част от лятната културна програма на Банско, която от юни насам включваше "Банско номад фест", рок и джаз фестивал, първото издание на Международната фестивална академия, фестивалът Heart of the Balkans, както и две музикални вечери с латино ритми и мюзикъл.