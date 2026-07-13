Alpine, в сътрудничество със световноизвестната марка за спортни екипи Lacoste, направиха уникален електрически рали автомобил. Той носи името Beware of the Crocodile (Пазете се от крокодила) и, разбира се, целият е в крокодили.

A290 Rallye дебютира преди година, а това специално издание Lacoste x Alpine е може би най-силната му версия досега. В колата няма механични промени, т.е. тя си остава технически перфектно управляема. Работи с един електродвигател, който генерира мощност 220 к.с. и 300 Nm въртящ момент, предаван на предния мост с помощта на диференциал с ограничено приплъзване ZF. Това я прави способна да ускори от 0 до 100 км/ч за само 6,4 секунди. Батерията е с капацитет 52 kWh и е достатъчна за пробег около 380 км.

Актуализацията на тази специална версия спрямо стандартната е в настройката на окачването. Амортисьорите ALP Racing са от двете страни, а отзад има многораменна система McPherson. Електромобилът е с 18-инчови джанти EVO Corse, обути в гуми Michelin Pilot Sport A.

Спирачната сила се осигурява от шестбутални моноблокови апарати с 350-милиметрови дискове отпред и еднобутални апарати с 280-милиметрови дискове отзад. Има и удобна хидравлична ръчна спирачка.

И тук идва частта, която е уникална само за това ниво на оборудване. Познатият крокодилски мотив на френската модна къща доминира по каросерията, докато изчистената бяло-червена цветова комбинация преминава по цялата дължина. Автомобилът се отличава с елегантен дифузьор, въздухозаборник на покрива, с калници и разширени арки на колелата. Предната броня е преработена с червени акценти, а навсякъде има щрихи от въглеродни влакна. Вдъхновените от аеродинамични дискове рали джанти са в бяло.

В колата има вплетени поне 290 крокодила и те са буквално навсякъде. Особено в купето - от платнените панели на вратите с дребни пикета, таблото, волана и дори предпазните колани на рали седалките, та чак до задната част, където обикновено се намира задният прозорец - там дебне голям крокодил Lacoste. В салона червеното е много по-забележимо, за да създаде усещане, че сте в устата на крокодила.