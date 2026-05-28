Ferrari скъса с традициите... и ядоса почти всички

Ferrari най-накрая постигна това, което се обсъждаше от няколко години: представи първия изцяло електрически сериен автомобил. Моделът беше наречен Luce - "светлина" на италиански, но за феновете на марката това е по-скоро светкавица, след която очите не свикват веднага.

Електрическият модел беше представен във Вела ди Калатрава край Рим. Ferrari обяснява името като символ на яснота и посока. Реакцията обаче е всичко друго, но не и спокойна. Някои виждат Luce като нова глава за производителя от Маранело, докато други го обявиха за опасен опит да се пренесат легендата за V12 и V8 в свят на батерии, екрани и софтуерни режими.

Lice e важна не само защото е електризирана.

Това е и първият модел Ferrari с пет места.

Формално марката вече има четириврат модел - Purosangue, но не и такъв, който да побира пет човека. По отношение на формата, Luce е по-близо до голям електрически fastback GT, отколкото до класически суперавтомобил. Дължината е около 5 м, ширината около 2 м, а мястото за седалки е почти с 5 см по-ниско от това на Purosangue

Основният спор обаче е относно дизайна. Ferrari работи по екстериора заедно със студиото LoveFrom на Джони Айв - човекът, отговорен за външния вид на оригиналния iPhone. Подходът се оказа необичаен: инженерите първо оформиха корпуса за аеродинамика и функционалност, а дизайнерите "облякоха" вече готовата техническа основа. В резултат на това Luce получи коефициент на съпротивление от 0.254 Cd - най-ниският сред пътните Ferrari, и без активна аеродинамика.

В Маранело движещите се елементи бяха изоставени заради по-малка маса и чисти линии. Но чистите линии не подхождаха на всеки. Каросерията изглежда като алуминиева обвивка около черна капсула за купето, джантите са станали най-големите за серийно произведено Ferrari - 23 цола отпред и 24 цола отзад, задните светлини са направени кръгли, а чистачките на предното стъкло дори са патентовани: те създават микровихри без да прекъсват въздушния поток.

В социалните мрежи реакциите варираха от радост до почти ярост. Това е случаят, когато колата не оставя удобна среда: тя или се приема, или се отхвърля. Вътрешността, напротив, се оказа по-малко противоречива. Тук влиянието на Джони Айв се вижда в алуминий, стъклени детайли, графика на екрана и цялостната чистота на интерфейса.

В същото време

Ferrari не превърна колата в таблет на колела.

Предният пътник няма отделен дисплей: централният екран се завърта към него, ако е необходимо. Поради липсата на тунел за трансмисия, петият пътник отзад не става символична жертва на разположението, а багажникът с обем 597 литра става най-големият в историята на марката.

Воланът е изработен от 100% рециклиран алуминий и се отнася до триспицовите дървени волани Nardi от Ferrari от 50-те и 60-те години. Това е важен детайл: Ferrari ясно се опитва да обясни, че Luce не изоставя миналото, а го превежда на друг език. Единственият въпрос е дали феновете са готови да приемат този език.

Техниката на автомобила е по-сложна, отколкото изглежда на спокойното тяло. Всяко колело има собствен електрически мотор, всички проектирани и сглобени от Ferrari в Маранело. Предните мотори се развъртат до 30 000 об/мин, а задните – до 25 500 об/мин. Задните мотори произвеждат 355 kW, а предните – 105 kW.

Общата мощност, според производителя, е 1050 к.с. Ferrari не винаги го разкрива по един и същи начин в различни режими. Стандарният има 320 kW, или 430 к.с., задно задвижване с ограничение на скоростта 260 км/ч. Tour има 460 kW, тоест 617 к.с., и задвижване на всички колела. В Performance - 725 kW, приблизително 986 к.с., постоянно задвижване на всички колела и максимална скорост 310 км/ч. Пълна мощност от около 1050 к.с. се отваря само в Launch Control. Ускорението до 100 км/ч отнема 2.5 секунди, а до 200 км/ч – за 6.8 секунди.

Ferrari не имитират скоростната кутия, но измислиха свой собствен начин да държат ръцете на пилота заети. Лопатковите превключватели на волана отговарят не за превключването, а за включването на въртящия момент. Десният променя агресивността на подаването на тягата в пет етапа, левият регулира възстановяването. Всъщност това е опит да се даде механичен ритуал на електрическа кола без фалшива игра с двигатели с вътрешно горене.

Батерията също не лежи просто на пода. Това е 800-волтов пакет с 122 kWh, който е енергийният елемент на шасито. Той е проектиран и сглобен в Маранело, а модулите са създадени заедно с компанията SK On. Тази подредба понижи центъра на тежестта с почти 9,4 см спрямо Purosangue. Ferrari твърди, че ефектът е сравним с факта, че

колата е станала по-лека с около 400 кг.

Според цикъла WLTP пробегът е около 530 км, а максималната мощност при бързо зареждане е 350 kW. Ferrari не се опитва директно да победи всички с пробег или зареждане. Компанията казва още нещо: целта e шофирането. Това е важен момент, защото само като цифри Luce има по-силни и по-евтини противници.

В сравнение с Porsche Taycan Turbo GT и Lucid Air Sapphire, Ferrari е в странна позиция. Taycan Turbo GT произвежда до 1092 к.с., а Lucid Air Sapphire – 1234 к.с. И двата са формално по-бързи до 100 км/ч, и двата са много по-евтини. Luce струва от 550 000 евро и това е преди опциите. За сравнение, Taycan Turbo GT струва около 220 000 евро, а Lucid Air Sapphire – около 230 000.

Отделен проблем е звукът. Ferrari не натоварва изкуствения рев на двигателя в колата. Luce чете реалните вибрации на двигателите и задната част на шасито през акселерометъра, след което алгоритъмът премахва неприятните честоти и усилва "музиката". Звукът може да се чуе както вътре, така и отвън, но може да бъде напълно изключен. Това е компромис между мълчанието на електромобила и старата емоционалност на Ферари, без директно копие на V12.

Реакцията на пазара беше сурова.

След представянето акциите на Ferrari в Милано паднаха с почти 8%, докато ценните книжа в Ню Йорк загубиха около 4,6%. Спадът в капитализацията беше измерен в милиарди. През последните 12 месеца акциите на Ferrari в Милано са паднали с над 32%, но проблемът е по-дълбок.

Инвеститорите и феновете се страхуват от едно и също нещо, само че с различни думи. Ferrari твърде дълго изгражда мит около звука, двигателя, механичната връзка и ексклузивността. Електрическият автомобил не застрашава продажбите сами по себе си, а идентичността. Главният стратег на Morningstar - Майкъл Фийлд, отбеляза, че някои фенове са разочаровани от самия факт на приемането на концепцията за електрически автомобил от Ferrari: за тях това размива същността на марката суперавтомобил, изградена върху класическия дизайн и мощността на двигателя с вътрешно горене.

В същото време бизнесът на Ferrari изглежда силен. Маржовете през първото тримесечие надвишаха 39%, аналитичният консенсус остава умерено положителен, 4,7 милиарда евро са отпуснати за електрификация до 2030 г., а до края на десетилетието изцяло електрическите модели трябва да представляват около една пета от продажбите. Вече около половината от доставките на Ferrari са хибриди. Затова спадът на акциите по-скоро отразява страха от смяна на епоха, отколкото слабостта на конкретна машина.

Ситуацията става още по-интересна на фона на конкурентите. Lamborghini отложи първия си изцяло електрически автомобил за 2029 г. Porsche намалява плановете за електрически автомобили поради слабото търсене на Taycan и електрическия Macan. Maserati се отказа от електрическата версия на MC20. В същото време Ferrari, напротив, поема лидерството точно в момента, когато другите започват да спират. Това е риск, но и прозорец: ако Luce достигне своята аудитория, Ferrari ще бъде първата марка от стария елит на суперавтомобилите, която реално ще произведе масово произведен електрически GT от този калибър.

Най-важното е, че Luce не изглежда като последната точка в едно пътуване. По-скоро

това е технологичен плацдарм.

Голямото петместно купе беше избрано не само заради клиентите, но и заради теглото на батерията: настоящата плътност на клетките все още не позволява малък лек електрически спортен автомобил Ferrari без сериозни компромиси. Но архитектурата вече е проектирана за бъдещите поколения елементи. Когато енергийната плътност се увеличи, същата философия може да се пренесе и в истински двуместен спортен автомобил.

Затова Luce не може да бъде оценен само като "електрически модел на Ferrari за 550 000 евро". Това е тест: дали Маранело ще успее да пренесе емоцията на марката в нова ера, за да не загуби стари клиенти и да привлече нови. Самата компания очакваше, че реакциите ще бъдат смесени. Но Ferrari рядко е произвеждала коли, които и преди са били харесвани от всички.

Доставките ще започнат през четвъртото тримесечие на 2026 г., поръчките вече са отворени. Моделът не е обявен като ограничен проект Halo, а е част от основната серия. Това е по-важно, отколкото изглежда: Ferrari не пробва електромобила с предпазлива концепция на пътя, а го поставя до останалите серийни автомобили.

Последният въпрос не е дали Luce ще бъде купен. Ferrari вероятно ще продаде всичко, което произведе. Въпросът е дали тази кола ще бъде началото на нова линия Ferrari или скъп експеримент, който бордът на директорите ще се страхува да продължи след първите скандали.