Вълнението спря операцията по издирването на моряци край Крапец

Pixabay Вчера бяха спасени петима моряци от 16-членния екипаж. Един от моряците е отпътувал с нидерландски кораб, останалите са в България.

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В 14:30 часа действията на ВМС по издирване на оцелели моряци от кораба "HS Dignity" край Крапец бяха преустановени поради рязко влошаване на метеорологичната обстановка – силен вятър от север североизток достигащ на пориви до 72 км/ч, намалена видимост от валеж и вълнение от 5 бала.

Операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения кораб "HS Dignity" се поднови в 10:30 часа. Районът беше обследван с кораб на Военноморските сили (ВМС).

Активната фаза на операцията по обследване и мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена вчера в 18:00 часа. Решението беше взето поради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

В обследването на районите взеха активно участие 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.

Моторният кораб "HS Dignity" беше поразен в ранните часове на 13 октомври.

Снощи, около 20:15 часа до Варна бяха транспортирани спасените от кораба четирима моряци. Те са от Египет и Сирия. На място ги очакваха медицински екипи и линейка.

Останалите 11 все още са в неизвестност.