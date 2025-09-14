Медия без
Шофьор без книжка се блъсна в полицейския участък в Хитрино

Днес, 14:39
Шофьор на лек автомобил е задържан, след като е осуетил полицейска проверка и управляваният от него автомобил се е ударил в колона в сградата на полицейския участък в Хитрино, съобщиха от полицията в Шумен, предаде Агенция "Фокус".

Около 18 часа снощи пътните полицаи от областната дирекция следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино. Водач на лек автомобил Ауди "А4" с разградска регистрация ги забелязал, рязко сменил посоката си на движение и вдигнал скоростта. Пътните полицаи го последвали, подали звуков и светлинен сигнал. Водачът осуетил полицейската проверка, не спрял и продължил.

Не спрял на знак "Стоп", ударил лек автомобил Сеат "Толедо" странично, напуснал мястото на произшествието. Продължил да се движи в селото, като малко след това се ударил в колона на сградата на полицейския участък в Хитрино.

На място е установено, че зад волана  е 35-годишен мъж от село Тимарево. Не представил свидетелство за управление, изяснено било, че е неправопособен. Тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушенията по Закона за движение по пътищата. За извършено престъпление по чл. 270 ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

