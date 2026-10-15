Пиратките се забраняват нощем и от 2 до 4 следобед

Илияна Кирилова Зарята нощем вече не би трябвало да е възможна, освен на Нова година.

Парламентът прие пиратки и фойерверки да не може да се използват в населените места в два интервала от денонощието - между 14:00 и 16:00 часа и 23:00 - 8:00 часа. Изключение ще има само за 31 декември и 1 януари.

Това стана с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Посочените периоди са общи времеви рамки. Редица градове са приели отделни регламенти. Така например в София някои видове пиротехника са позволени в новогодишната нощ от 18:00 часа на 31 декември до 2:00 часа на 1 януари. В останалото време е необходимо разрешение от съответната районна администрация.

Със същия закон депутатите приеха и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения за оръжия. Вместо да прилагат копия на редица документи, заявителите ще могат да предоставят данни за тях, които администрацията да проверява служебно. Ако проверката не е възможна, органът ще изисква съответните документи. Друга промяна гласи създаване на информационен регистър с данните за огнестрелните оръжия, боеприпасите, взривните вещества и категориите пиротехнически изделия, за които са издадени разрешенията.