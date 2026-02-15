Осъден кмет най-после беше отстранен от поста

Окончателно осъденият кмет на поморийското село Бата Георги Георгиев най-сетне беше отстранен от поста. Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията му заради влязла в сила присъда за купуване на гласове, постановена от Върховния касационен съд.

За решението е уведомена и Централната избирателна комисия, тъй като в селото трябва да бъдат насрочени извънредни частични избори за кмет, съобщи БНТ.

Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен и му бе наложено наказание от 10 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Присъдата беше потвърдена и от ВКС в края на миналата година.

Месец и половина след това обаче, осъденият кмет продължаваше да управлява селото, тъй като законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично, а ОИК-Поморие няма правомощия да изиска от съда оригиналните документи, за да прекрати мандата на кмета. След подаден сигнал от две групи общински съветници, местната избирателна комисия поиска от кмета на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата, след като ги изиска от съда.

Въпреки че на кмета на с. Бата не му е наложено наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи, Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.