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На Столичната община пак не й стигна времето за достъпна среда

Хора в инвалидни колички протестираха на "Московска" 33

21 Септ. 2026
През месец май хората в инвалидни колички отново протестираха със същите искания. Снимка: Архив
Мем Хари/Движение Мобилност
През месец май хората в инвалидни колички отново протестираха със същите искания. Снимка: Архив

Хора в инвалидни колички и незрящи протестираха отново в центъра на София с искане Столичната община да осигури достъпна среда и достъпен градски транспорт. Демонстрацията беше организирана от движение "Мобилност" и сдружение "Национален център за социална рехабилитация", съобщи БНР. 

Месец след като излязоха на факелно шествие, протестиращите хора с увреждания споделиха, че средата около тях остава все така недостъпна. Мариана Харизанова и Филип Димитров, организатори на днешния протест:

"Не са достъпни почти всички тротоари. В момента минах по "Мария Луиза". Три месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен", каза Филип Димитров.

"Истината е, че средата е частично достъпна, транспортът е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно", заяви Мариана Харизанова.

"Да не говорим за вътрешните квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Просто е срамно и грехота е за България през 2026 година това да се случва", допълни Димитров.

Мобилността е най-важна за хората с увреждания, обясни Минчо Коралски, бивш социален министър и бивш директор на Агенцията за хората с увреждания: "Придвижването от точка А до точка Б, това е смисълът на живота, за да се срещнеш с колеги, да отидеш на работа и всичко останало".

Протестиращите настояват за създаване на обществен съвет по политиките за хората с увреждания към Столичната община, който да се допитва до тези хора относно достъпността.

От Столичната община излязоха с типично безсмислено съобщение, като обявиха, че споделят настояването на хората с увреждания всеки да може да се придвижва свободно и безопасно. През последните три години общината инвестира в достъпността на градската среда, като са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 хил. кв. м тротоари, а за дългосрочни инвестиции в нови тротоари се предвижда финансиране в размер на 40 млн. евро. "Целта ни е София да бъде град, в който достъпността постепенно престава да бъде изключение и се превръща в стандарт. Това изисква време, ресурс и координация между различни институции, но преди всичко постоянство и участие на самите хора с увреждания в решенията, които ги засягат", посочиха от общината.

На фона на добрите пожелания, асансьорите на метростанциите "Сердика" 1 и 2 не работят втора седмица и въпреки многото сигнали, общината все още не е направила нищо по въпроса. Асансьорите са единственият начин човек с физически проблем или инвалидна количка да излезе от метростанциите, които се ползват от хиляди хора. Така десетки хора са принудени да разчитат на отзивчиви минувачи за помощ.

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Ключови думи:

Столичната община, инвалиди, достъпна среда

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