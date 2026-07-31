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Кмет запазва поста си, въпреки че е в конфликт на интереси

В общината на Горна Оряховица се разследва и сигнал за незаконно подслушване

31 Юли 2026
Би Ти Ви

Николай Рашков – кмет на Горна Оряховица, ще запази поста си, въпреки че е в конфликт на интереси.

През 2024 г. антикорупционната комисия (КПК) е установила конфликта на интереси при Рашков. Казусът е свързан с продажбата на общински терени на фирмата, която той е управлявал до 2023 г. Процедурата е започнала по време на предишното управление, но договорът с дружеството, което е прехвърлено на майка му, е подписан от самия него след встъпването му в длъжност. Това е основание за предсрочно прекратяване на мандата му.

Той е оспорил решението на КПК – първо пред Административния съд на Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд, който обаче окончателно го потвърждава на 16 юли т.г. Сметната палата, която доскоро беше поела функциите на КПК, е уведомила за изхода на делото Общинската избирателна комисия (ОИК) на Горна Оряховица – компетентният орган, който да прекрати пълномощията на кмета.

Днес комисията е заседавала по въпроса. Когато се е стигнало до гласуване, не успява да постигне нужното мнозинство от две трети, за да приеме решение, с което да прекрати мандата. Десетте присъстващи комисари са гласували пет на пет „за“ и „против“. В този случай комисията постановява решение за отхвърляне. То може да се обжалва пред Административния съд във Велико Търново.

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Междувременно стана ясно, че прокуратурата разследва сигнал за незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица. Досъдебното производство е започнато още през март, но за него се разбира едва сега. 

Разследването е започнало по сигнал на две бивши общински служителки, които твърдят, че са открили подслушвателни устройства в кабинети в сградата на общината. Разпитани са десетки свидетели, назначени са и технически експертизи. 

Информацията за разследването идва ден след протеста в подкрепа на кмета Николай Рашков, след като беше задвижена процедурата за предсрочно прекратяване на мандата му. Ден преди заседанието на ОИК жители на Горна Оряховица и близките населени места излязоха на протест в подкрепа на сегашния кмет. Рашков поиска решението за мандата му да бъде отложено до септември, за да не се стига до частични избори. По думите му провеждането им би струвало около половин милион лева на местния бюджет. След протеста той написа във Facebook: „Тази вечер видях истинските хора на Горна Оряховица! С такава подкрепа всичко има смисъл! Благодаря ви!“

"Още в началото на мандата през 2023 г. нашия екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на общинския съвет, което ни накара да се обърнем към лицензирана фирма, която впоследствие установи наличие на записващо устройство. Доста колеги са разпитани, както и кмета на община Горна Оряховица", разказа Габриела Шилкова – секретар на Община Горна Оряховица, пред БНТ.

 "В хода на това досъдебно производство са разпитани множество свидетели до момента, назначени са и няколко технически експертизи, видеотехнически, аудотехнически", заяви и Тотко Тотев – говорител на Районна прокуратура – Велико Търново.

По информация на NOVA служителките, които открили устройствата и подали сигнала, вече не работят в общината. Те са напуснали „по взаимно съгласие“, а кадровите промени са били обяснени с „оптимизация на персонала“.

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Ключови думи:

Николай Рашков, Горна Оряховица, незаконно подслушване

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