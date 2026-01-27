Медия без
Арда преля и пак откъсна шест села от света

Заради придошлите води е обявено частично бедствено положение в община Ардино

Днес, 13:00
Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.
БНТ
Шест села в община Ардино отново са без пътна връзка заради придошлата река Арда, съобщиха от общината. Кметът инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари.

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница.

В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка. Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци - с цел гарантиране безопасността на населението.

