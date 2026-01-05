София и Александър са най-популярните имена за новородени

София е най-популярното име за момиче у нас през 2025 г., като за пръв път от девет години Виктория отстъпва първото място. При момчетата най-популярното име е Александър. Това съобщи Националният статистически институт в традиционната си статистика за имената в България по повод началото на серията именни дни.

На второ място по популярност при момичетата е Мария, а на трето е Виктория. Следват Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра, Михаела.

На второ място по полулярност при момчетата е Георги, а на трето - Калоян. Следват Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис, Самуил.

За цялото население най-разпространените имена са Мария и Георги. При жените в топ 3 са Елена и Иванка, а при мъжете - Иван и Димитър.