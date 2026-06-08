Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Папата освети Кулата на Христос на "Саграда фамилия"

На церемонията присъстваха крал Фелипе VI и кралица Летисия

10 Юни 2026Обновена
Папа Лъв XIV влиза в "Саграда Фамилия" за литургията.
ЕПА/БГНЕС
Папа Лъв XIV влиза в "Саграда Фамилия" за литургията.

Папа Лъв XIV благослови тази вечер новата кула на "Саграда фамилия" - Кулата на Христос, с което катедралата в Барселона се превърна в най-високата църква в света. Главата на Римокатолическата църква бе посрещнат в най-прочутия храм в Барселона от крал Фелипе VI и кралица Летисия преди да отслужи тържествената литургия.

Датата на освещаването съвпада със 100-годишнината от смъртта на каталунския архитект и автор на "Саграда Фамилия" Антони Гауди: на 10 юни 1926 г. той е бил блъснат от трамвай в Барселона. Гауди посвещава изцяло на "Саграда Фамилия" последните 12 години от живота си. Тя достигна окончателната си височина - 172,5 метра на 20 февруари т.г. Тогава на най-високата църковна сграда в света бе монтиран последният конструктивен елемент - кулата бе увенчана с четирилъчев кръст от стъкло и бяла керамика, който трябва да блести денем и нощем - точно така го е замислил Гауди. Височината от 172,5 метра е избрана умишлено: Гауди настоявал, че никое творение на човешки ръце не трябва да надминава творението на Бога, затова кулата е с един метър по-ниска от барселонския хълм Монжуик.

Въпреки този важен етап, "Саграда Фамилия" все още е далеч от пълното си завършване. Според данни на The Art Newspaper, откриването символизира "символичното завършване" на строителството на катедралата, но работата ще продължи още около 10 години. Вътрешните работи в Кулата на Исус Христос са планирани за 2027–2028 г., а един от фасадите - Фасадата на Славата, може би ще бъде завършена чак през 2034 г.

Барселона е втората спирка от едноседмичното посещение на папа Лъв XI в Испания. Преди да стигне до "Саграда Фамилия той изнесе молитва на гроба на Гауди. По маршрута на папския кортеж се събраха хиляди вярващи, които приветстваха понтифика, докато папамобилът му се придвижваше към базиликата.

 

Кулата на Исус Христос
Кулата на Исус Христос
Главата на римокатолическата църква се радваше на горещ прием в Барселона на път за катедралата.
ЕПА/БГНЕС Главата на римокатолическата църква се радваше на горещ прием в Барселона на път за катедралата.
Кралят на Испания Фелипе VI и кралица Летисия по време на литургията.
ЕПА/БГНЕС Кралят на Испания Фелипе VI и кралица Летисия по време на литургията.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Саграда Фамилия

Още новини по темата

"Саграда Фамилия" достигна максималната си височина
21 Февр. 2026

"Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света
31 Окт. 2025

След близо 150 г. "Саграда Фамилия" ще стане най-високата катедрала в Европа
18 Септ. 2025

''Саграда Фамилия'' ще бъде готова през 2026 г.

25 Март 2024

3000 души може да останат без дом заради дострояването на ''Саграда Фамилия''
17 Февр. 2023

"Ла Саграда Фамилия" получи разрешително за строеж след 137 г.
10 Юни 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса