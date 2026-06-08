Папата освети Кулата на Христос на "Саграда фамилия"

Папа Лъв XIV благослови тази вечер новата кула на "Саграда фамилия" - Кулата на Христос, с което катедралата в Барселона се превърна в най-високата църква в света. Главата на Римокатолическата църква бе посрещнат в най-прочутия храм в Барселона от крал Фелипе VI и кралица Летисия преди да отслужи тържествената литургия.

Pope Leo celebrates Mass at the historic Sagrada Família in Barcelona, a basilica whose construction has taken more than a century



Video: Vatican Media pic.twitter.com/s5v5vouug9 — Sachin Jose (@Sachinettiyil) 10 юни 2026 г.

Датата на освещаването съвпада със 100-годишнината от смъртта на каталунския архитект и автор на "Саграда Фамилия" Антони Гауди: на 10 юни 1926 г. той е бил блъснат от трамвай в Барселона. Гауди посвещава изцяло на "Саграда Фамилия" последните 12 години от живота си. Тя достигна окончателната си височина - 172,5 метра на 20 февруари т.г. Тогава на най-високата църковна сграда в света бе монтиран последният конструктивен елемент - кулата бе увенчана с четирилъчев кръст от стъкло и бяла керамика, който трябва да блести денем и нощем - точно така го е замислил Гауди. Височината от 172,5 метра е избрана умишлено: Гауди настоявал, че никое творение на човешки ръце не трябва да надминава творението на Бога, затова кулата е с един метър по-ниска от барселонския хълм Монжуик.

Въпреки този важен етап, "Саграда Фамилия" все още е далеч от пълното си завършване. Според данни на The Art Newspaper, откриването символизира "символичното завършване" на строителството на катедралата, но работата ще продължи още около 10 години. Вътрешните работи в Кулата на Исус Христос са планирани за 2027–2028 г., а един от фасадите - Фасадата на Славата, може би ще бъде завършена чак през 2034 г.

Барселона е втората спирка от едноседмичното посещение на папа Лъв XI в Испания. Преди да стигне до "Саграда Фамилия той изнесе молитва на гроба на Гауди. По маршрута на папския кортеж се събраха хиляди вярващи, които приветстваха понтифика, докато папамобилът му се придвижваше към базиликата.