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НЗОК ще плаща повече дейности при стоматолог

От 1 ноември процедурите се увеличават от три на четири

Днес, 12:00
Pixabay

Здравната каса и Българският зъболекарски съюз подписаха днес новия рамков договор за денталните дейности, който ще важи за 2026-2028 г. В него има няколко важни новини за здравноосигурените.

От 1 ноември всяко осигурено лице над 18-годишна възраст ще има право на още една дейност спрямо сегашните три. Досега пакетът беше преглед и три дейности, които могат да бъдат произволна комбинация от обтурация (пломба) с химичен композит и екстракция (вадене) на постоянен зъб. С промяната комбинацията от посочените дейности се увеличава с още една, обясняват от НЗОК.

Въвежда се ограничение във времетраенето, което всеки лекар по дентална медицина, изпълняващ пакет хирургична дентална помощ, има, за да отчита извършените от него дентални дейности: не повече от 8 часа среднодневно, считано при петдневна работна седмица, изчислено за един календарен месец, независимо от броя сключени договори като изпълнител и/или като наето лице. Досега, с цел лимитиране на възможността за отчитане към НЗОК, времетраенето е било без ограничение.

Увеличава се времетраенето, което всеки лекар по дентална медицина, изпълняващ пакет детска дентална помощ, има право да отчита за извършени дентални дейности: от 6 часа на не повече от 8 часа среднодневно, считано при петдневна работна седмица, изчислено за един календарен месец, независимо от броя сключени договори като изпълнител и/или като наето лице. Нововъведението е с цел подобряване на достъпа на децата до специалист по детска дентална помощ.

Увеличава се времетраенето на всяка дентална дейност, с цел подобряване на качеството на лечението при лекар по дентална медицина.

Запазва се правилото, че прегледите са безплатни за всички здравноосигурени лица.

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дентални дейности, НРД по дентални дейности

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