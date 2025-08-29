Лекарският съюз обсъжда 4 евро потребителска такса

Българският лекарски съюз обсъжда 4 евро потребителска такса за посещение при лекар за работещи и 2 евро за пенсионери, като от пенсионерската такса 1 евро ще поеме държавата. Това съобщи пред БНР д-р Емил Миленков, общопрактикуващ лекар във Враца и председател на областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари.

По-рано председателят на съсловната организация Николай Брънзалов говореше за 1% от минималната заплата, което ще означава над 6 евро догодина (вече е ясно, че минималната заплата за 2026 г. ще е 1213 лв., или 620,20 евро). Сега по 1% от минималната заплата излиза 11 лева, която такса според доста от лекарите е висока за голяма част от населението, признава д-р Миленков. Оттам идва и идеята за 4 евро.

Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари, които намаляват драстично, смята д-р Миленков. Има финансов ущърб на лекарите, работещи с повече деца, обяснява той. Пациентите с ТЕЛК решения също са освободени от потребителска такса. Ако и държавата заплаща в пълния размер здравните осигуровки на държавните служители, това са резерви, които могат да се използват, смята личният лекар от Враца.

На този фон обаче за пациентите има много допълнителни такси. Родителите например трябва да плащат медицинските бележки за училище, въпреки че през годините е имало коментари на министри, че тази бележка е резултат от преглед и следователно трябва да е безплатна. Пари се вземат и от хората с ТЕЛК, например за обработка на електронна рецепта. Тези такси са много по-солени от потребителската, включително и от коментираните нови размери.

Броят на общопрактикуващите лекари в България намалява драстично и допълнителното лишаване от този финансов стимул за някои от практиките може да окаже негативно влияние и да се прекрати здравната помощ за някои населени места, смятат обаче личните лекари.