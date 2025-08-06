Медия без
Китай връща COVID мерките заради нова епидемия

07 Авг. 2025Обновена
В китайската провинция Гуандун властите отново въвеждат строги санитарни ограничения, напомнящи за времето на пандемията от COVID-19. Както съобщава Bloomberg, причината е бързо разпространяващата се епидемия от чикунгуня — вирусно заболяване, което се предава единствено чрез ухапвания от заразени комари.

Епицентър на епидемията е десетмилионният град Фошан. Според BBC от юли досега там са регистрирани над 7000 случая на заразяване. В болниците пациентите се настаняват на легла, покрити с мрежи против комари, където остават за около седмица или докато вирусът не изчезне от тестовете им. Местните власти отбелязват, че 95% от болните се изписват в рамките на седем дни, като повечето случаи протичат в лека форма.

В Русия може да проникне треската чикунгуня и вече се търсят заразени с новия вирус на руско-китайската граница. Роспотребнадзор съобщава, че към момента няма регистрирани случаи на заболяването, но това е само засега.

