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България е на пето място в ЕС по смърт от лечими заболявания

Смъртността е по-висока при мъжете, от колкото при жените

Днес, 06:26
България и Румъния отчитат най-високите нива на смъртност от лечими заболявания при жените - 131,9 и 143,6 на 100 хиляди жители.
Илияна Димитрова
България и Румъния отчитат най-високите нива на смъртност от лечими заболявания при жените - 131,9 и 143,6 на 100 хиляди жители.

България регистрира повече от 185 на 100 000 жители до 75-годишна възраст, които са починали от лечими заболявания. Това ни поставя на пето място в доклада за смъртността в Европейския съюз от Евростат за 2023 г. 

Според проучването смъртните случаи, причинени от лечими заболявания на хора до 75-годишна възраст, са повече при мъжете от тези при жените до 2023 г. Страната с най-малка разлика между двата пола е Нидерландия, където стойностите са относително равни. След нея са Малта, Люксембург, Франция, Белгия и Швейцария. Най-голяма е разликата в Латвия, Литва и Естония, където смъртните случаи при мъжете са почти двойно повече от тези при жените. 

България и Румъния отчитат най-високите нива на смъртност от лечими заболявания при жените - 131,9 и 143,6 на 100 000 жители, а най-малко случаи има в Испания - 49,5 на 100 000. При мъжете най-ниски са данните в Люксембург - 53 на 100 000, а най високи - в Латвия и отново Румъния. 

Коронарната болест (146 000 смъртни случая) на сърцето и ракът на белия дроб (136 000 смъртни случая) са най-честите причини за смъртността от предотвратими състояния. Коронарната болест на сърцето е от главните причини за смъртността и при лечимите. Голяма част от смъртните случаи са причинени и от рак на дебелото черво ( 57 000 случая) и рак на гърдата (40 000 случая) при жените.

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Ключови думи:

смъртност, заболявания, лечими

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