БЛС: 2,90 лв. такса за преглед е като за уличен музикант

В сегашния си вид потребителската такса за преглед при лекар изгуби всякакъв смисъл и не изпълнява функциите си. Това обяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов днес пред Би Ти Ви. От години таксата е 2,90 лв., а пенсионерите я плащат в намален размер - 1 лев.

Брънзалов коментира на два пъти въпроса тази седмица. Първия път пред Би Ти Ви каза, че таксата не изпълнява функциите си и решението е или да отпадне, или да бъде увеличена на адекватно ниво.

Днес пред Нова телевизия Брънзалов обясни, че е бил погрешно разбран и никога не е говорил за отпадане на потребителската такса. "Казал съм, че тя е толкова обезценена и замразена вече 15 години, че е загубила всякакъв смисъл“, коментира той. "Таксата трябва да има две функции – да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче – все едно свири на тротоара за дребни монети“, обясни той.

Лекарите са притеснени и как ще връщат стотинки от следващата година. „Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?“, възмути се Брънзалов. По-рано през седмицата говореше, че лекарският кабинет ще се превърне в магазин за плод-зеленчук.

Искането на БЛС е таксата да се обвърже с минималната заплата и да е 1% от нея. Това сега прави 10,77 лв., макар че в студиото Брънзалов говореше за 960 лв. и 9,60 лв. "Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове“, обясни той.

Шефът на БЛС припомни и че значителна част от населението е освободена от такса – деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социални критерии. „Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно“, добави Брънзалов.

Потребителската такса действително не е променяна от години, но българите са на първо място в ЕС по доплащане от джоба за здравеопазване. Увеличението на таксата едва ли ще промени това. Въпросът се повдига и на фона на безпрецедентен преразход в бюджета на НЗОК - след отпадането на лимитите той достигна 400 млн. лв. още през този месец.