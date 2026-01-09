Русия използва “Орешник" за удар край Лвов

Русия е използвала хиперзвуковата ракета "Орешник" за удар в района на Лвов.

Руското министерство на отбраната заяви, че ударите, включително тези с използване на системата „Орешник“, са извършени в отговор на атаката срещу резиденцията на Владимир Путин. Украйна отрича да е атакувала резиденцията. Американското разузнаване и президентът Доналд Тръмп са на същото мнение.

Според руското Министерството на отбраната са били ударени производствени съоръжения за дронове, за които се твърди, че са били използвани при атаката срещу резиденцията. Ударът е засегнал и „елементи от енергийната инфраструктура, поддържаща функционирането на военно-промишления комплекс“.

Видео кадри показват, че ракетата е била с 6 бойни глави, всяка от които е носила по още шест суббоеприпаса, но всички те са били инертни, без експлозив - както в първия случай на използването им по Днипро през ноември 2024 г.

Съобщава се, че целта вероятно е Билче-Волицко-Угерското газохранилище в Стрийски район, в което се съхранява половината от наличния газ на Украйна. След атаката в Лвов започнаха проблеми с доставката на газ. Не се съобщава за щети, пожарения е възможно да има заради огромната кинетична енергия на ракетата. Целият район на Лвов е чул шума от "Орешник", но това е било заради влизането на ракетата в атмосферата с огромната скорост от 10-11 Мах.

16 минути преди удара в Лвовска област бе обявена въздушна тревога.



От ВСУ казаха, че проверяват съобщенията за използването на “Орешник”.

Един от най-големите руски Z-Телеграм канали “Рибар”, който е свързан с руското министерство на отбраната потвърждава, че целта е била подземното газохранилище Билче-Волицко-Угерско в Лвовска област – най-голямото газохранилище в Европа, което е и една от най-трудните за достигане цели. Но ефектът от удара едва ли е голям.

“Газът се съхранява в естествен порест пясъчник, покрит с непропускливи глинени покривни слоеве: това не само предотвратява изтичането на газ, но и защитава самото хранилище от външни влияния. Всичко е въпрос на инженерство: дълбочината на инфраструктурата е между 690 и 890 метра (за сравнение, американските бомби GBU-57, използвани за поразяване на Фордоу и други ирански цели, могат да проникнат на дълбочина до 61 метра). Но геоложката структура има своята уязвимост: територията на подземното хранилище за газ Билче-Волицко-Угерско се характеризира със сложна тектонична структура с множество разломи. За да се повреди дори частично съоръжението, би бил необходим или ядрен заряд с мощност над 100 килотона (ракетата „Орешник“ не е ядрено оръжие), или сеизмичен удар (изключително мощен). Днешният удар над „Орешник“ е преди всичко оценка на възможностите за поразяване на много специфични цели със специфичен тип оръжие”, пише той.

”Рибар” признава, че ракетата „Орешник“ не може да проникне на такава дълбочина, но теоретично би могло да предизвика сеизмични вълни и да наруши геоложката цялост по тектонични разломни линии.

Компресорната станция на находището вече бе ударена на 14 май 2024 г., но резервните линии останаха и не всички компресори бяха извадени от строя.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски и посолството на САЩ в Киев предупредиха, че се очаква голям руски удар. „Има информация, че може да има друг масивен руски удар тази вечер“, заяви президентът.

Посолството на САЩ след това издаде отделно предупреждение за „потенциално сериозна въздушна атака, която може да се случи по всяко време през следващите няколко дни“.

Последният път, когато посолството на САЩ предупреди за „риск от значителни въздушни атаки“, беше на 4 юли 2025 г. Преди това беше през ноември и декември 2024 г. На 20 ноември 2024 г. американците предупредиха за удар с „Орешник“ – без да назовават самата ракета, но обявиха затварянето на посолството си поради сериозната заплаха.

Половин час след Лвов въздушна тревога бе обявена и в столицата Киев - съобщава се, че 70 дрона летят към града. Кметът Кличко написа в Teлеграм, че пожари са избухнали в три района на града. Дронове са ударили сгради в два района от двете страни на река Днепър. Гори търговски център в Деснянски район. Поне четирима души са загинали, а 19 са ранени, като 14 от тях са в болница. Сред загиналите е лекар, дошъл да помага на пострадалите. Четирима негови колеги са ранени от дрон, атакувал ги след първите удари.

В региона на Киев повече от 142 000 потребители остават без електроенергия.