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Полският външен министър: Русия
загуби инициативата във войната

27 Юни 2026
Радослав Шикорски
EPA/BGNES
Радослав Шикорски

Полският външен министър и вицепремиер Радослав Шикорски заяви в интервю за CBS News, че не изключва възможността Русия да инсценира операция под чужд флаг през следващите две години, за да оправдае нападение срещу държава - член на НАТО.

„Не бих изключил руснаците да организират някаква операция под чужд флаг на руска територия, за да си създадат претекст да нанесат удар срещу някоя от страните в НАТО“, каза Сикорски. „Трябва ясно да покажем на Путин, че знаем какво се опитва да направи, че няма да се хванем на подобна провокация, че това би било абсолютно недопустимо и че ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО.“

Шикорски заяви, че според него успешната съпротива на Украйна - която, по думите на анализатори, тази година дори е започнала да обръща хода на войната в полза на Киев – досега е лишила Русия от ресурсите, необходими ѝ за ефективно нахлуване по източния фланг на НАТО.

„Украйна безспорно победи в Черно море. Русия със сигурност няма въздушно превъзходство над Украйна. Тя може да изстрелва ракети и дронове, но не може свободно да действа с авиацията си над украинската територия. Сухопътната война е в застой, а изглежда Украйна вече има огневи контрол над стратегическата магистрала от Донбас до Крим“, каза той. „Войните никога не се развиват линейно. Те преминават през различни фази. Но изглежда, че фазата, в която Русия държеше инициативата, е приключила.“

Според главнокомандващия на украинските въоръжени сили украинската армия е освободила над 600 квадратни километра територия тази година, а ударите по енергийната инфраструктура принудиха руските власти миналата седмица да прекратят продажбите на природен газ за цивилното население в Крим, окупиран от Русия от 2014 г.

Полша продължава да играе ключова роля в отбраната на Украйна. По оценки около 90% от чуждестранните военни доставки за Киев преминават през полско-украинската граница. Напоследък обаче отношенията между двете държави се обтегнаха заради решението на Украйна да преименува военно подразделение в чест на украинско формирование от времето на Втората световна война, което в Киев се помни с борбата си срещу Съветския съюз, а в Полша – с етническото прочистване на полското население по време на Волинското клане през 1943 г.

Сикорски заяви, че двете съседни държави трябва да преодолеят този спор и да се съсредоточат върху общия си противник – Москва.

„Не става дума за това хората да се прегърнат. Става дума за това да решим да не повтаряме лошите неща от миналото и да изградим по-добро общо бъдеще. Именно в този дух се надявам, че ще успеем да развием отношенията си с Украйна“, каза Шикорски. „Не бива да позволяваме на Путин да се възползва от нашите разногласия.“

Руският външен министър Сергей Лавров заяви тази седмица пред журналисти, че Москва е „готова за разговори с Киев, както винаги е била“.

Сикорски смята, че всички бъдещи преговори трябва да се водят пряко между президента на Украйна Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, без посредници.

„Лично аз съм на мнение, че е по-добре Русия и Украйна да преговарят директно. Те вече водят преговори за размяна на телата на загиналите войници и на военнопленници. Има въпроси, по които не бива да ги притискаме отвън“, каза той.

За последно представители на Русия и Украйна се срещнаха лице в лице през февруари в Обединените арабски емирства по време на тристранни срещи с посредничеството на Съединените щати.

„Ние, европейците, не сме неутрални между двете страни. Ние сме на страната на жертвата на агресията. А Русия е агресорът“, заяви Шикорски пред CBS News.

„Съединените щати също помагат – не толкова, колкото в миналото, но продължават да оказват помощ на Украйна“, добави той. „Смятаме, че ако Путин наистина е готов за прекратяване на огъня, каквото Украйна вече предложи, или за мирно споразумение, той знае телефонния номер на Зеленски.“

 

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Радослав Шикорски

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