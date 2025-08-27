"Спейс Екс" извърши успешен тест с мегаракетата "Старшип"

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета "Старшип" (Starship), предадоха Франс прес и БТА.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) 27 август 2025 г.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на "Спейс Екс" в щата Тексас - "Старбейс" (Starbase), малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес). "Старшип" се приводни успешно в Индийския океан след около час полет, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск.

Десетият полет на 123-метровия „Старшип” трябваше да тества подобрения термичен щит и да опита да изкара в орбита макети сателити.

"Старшип" е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.