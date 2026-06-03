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България е №1 в глобална класация за мобилен интернет

В индекса nPerf страната ни изпреварва мощни и развити икономики като Саудитска Арабия и Аржентина

Днес, 12:01

България оглави световна класация за качество на мобилния интернет, съобщи Еconomic.bg. Рейтингът е изготвен от платформата за независим мониторинг на телекомуникационните услуги nPerf по данни, събрани в периода 1 януари - 29 април т.г. 

Нашата страна е първа по "производителност на мобилните мрежи" в група от 20 държави, изпреварвайки силни конкуренти от Южна и Централна Европа, богати петролни икономики от Близкия изток и редица развити отвъдморски територии.

Изследването сравнява държави и територии със сходен брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението. То цели да покаже кои страни успяват да изградят най-ефективна дигитална инфраструктура спрямо икономическите си възможности. Резултатите показват, че българският телеком сектор далеч надхвърля икономическия стандарт на населението. Това се обяснява със значителните инвестиции на българските телекоми в развитието на 5G мрежите, разширяването на оптичната свързаност до базовите станции и ефективното управление на радиочестотния спектър. За сравнение - Саудитска Арабия, държава с колосални финансови възможности и висок инвестиционен капацитет,  заема едва 14-о място в рейтинга.   

Комплексният индекс на nPerf измерва не просто максималната скорост на изтегляне (download), но отчита и реалния опит на потребителя - включва данни за закъснение на сигнала (latency), скорост на качване (upload), качество на стрийминга и сърфирането (стабилност при зареждане на тежко видео съдържание без накъсване).

Данните от nPerf очертават ясна географска и технологична граница: Европейският блок държи лидерството - челната тройка са България, Португалия, Чехия, в първата десятка са Хърватия, Полша и Румъния. 

В същото време богати и силни икономики от Латинска Америка показват слаби резултати. Перу, Мексико и Аржентина заемат последните три места в групата - 18-о, 19-о и 20-о, което показва, че губят дигитална конкурентоспособност.

Прави впечатление силното представяне на френски отвъдморски департаменти като Реюнион (4-то място), Френска Полинезия (9-о) и Гваделупа (10-о), които директно прилагат френските и европейските технологични и инфраструктурни модели.

 

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Ключови думи:

nPerf, мобилен интернет

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