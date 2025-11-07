Акционерите на "Тесла" одобриха исторически бонус за Мъск

Акционерите на американския производител на електромобили "Тесла" (Tesla) одобриха предложението за нов пакет възнаграждения на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който може да достигне стойност до 1 трилион долара - най-голямото корпоративно заплащане в историята, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Предложението бе подкрепено с над 75 процента от гласовете на годишното Общо събрание на компанията, проведено в завода ѝ в Остин, щата Тексас, където Мъск излезе на сцената, придружен от танцуващи роботи. Според компанията гласуването е ключово за бъдещето на "Тесла" и за нейната оценка, която зависи от визията на милиардера да превърне производителя на автомобили в технологичен лидер в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, може да получи до 1 трилион долара под формата на акции в рамките на следващото десетилетие, макар че нетната стойност след приспадане на плащанията ще бъде около 878 милиарда долара. За да получи пълния размер на възнаграждението, пазарната стойност на "Тесла" трябва първо да нарасне до 2 трилиона долара, а впоследствие да достигне 8,5 трилиона долара.

Постигането на всяка оперативна цел и съответен етап в пазарната оценка носи на Мъск 1 процент от акциите на компанията. Ако реализира всички цели, той ще получи общо 12 процента от капитала на "Тесла".

Победата на Мъск беше очаквана, след като той получи право да гласува с приблизително 15 процента от акциите си, а преместването на седалището на "Тесла" от Делауеър в Тексас улесни приемането на пакета.