Стрийминг услугата SkyShowtime ще спре да работи в България през 2027 г. Решението е взето от собствениците ѝ Comcast и Skydance, които се отказват от съвместния си проект в Европа.

Платформата беше достъпна в 22 европейски държави. Сроковете за прекратяването ѝ в отделните държави засега не са съобщени. Абонатите ще продължават да имат достъп до сериалите и филмите по обичайния начин до началото на процеса по спирането.

Каталогът на SkyShowtime беше известен със сериали като "Йелоустоун" с Кевин Костнър, "Кралят на Тълса" със Силвестър Сталоун, шпионският трилър "Денят на чакала" с Еди Редмейн, както и "Земя на мафията" с Пиърс Броснан, Том Харди и Хелън Мирън.

Не е ясно дали тези и други заглавия ще бъдат прехвърлени към други стрийминг услуги за България, когато SkyShowtime спре да функционира.

Решението идва по-малко от пет години след старта на проекта, който трябваше да обедини съдържанието на две от най-големите американски медийни групи. Тази есен обаче пазарът на аудио-визуално съдържание драстично се промени. Paramount се обедини с Warner Bros. Discovery под контрола на Skydance на Дейвид Елисън. Новата група вече е собственик на две големи стрийминг платформи HBO Max и Paramount+, които заедно имат 203 милиона абонати по света.

SkyShowtime предлагаше за домашно гледане съдържание на компаниите Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios и Peacock. Когато влезе на българския пазар в края на 2022 г., тя привличаше клиенти с най-евтиния абонамент сред конкурентите си - 1.99 евро месечно в промоционалния период. През 2024 г. таксата вече се беше увеличила до 5,99 евро/месец.

Това обаче не спря загубите. През 2024 г. SkyShowtime отчита оперативна загуба от 543,7 млн. евро при приходи от 275,1 млн. евро. За предходната година загубата е била близо 562 млн. евро.