bTV прекратява договора на Мария Цънцарова

Сутрешният блок на bTV започна в понеделник без водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Цънцарова беше отстранена в петък след предаването, а Йочев излязъл в предварително планиран коледен отпуск.

Днес наобед главният изпълнителен директор на bTV Медия Груп Ралф Бартолайт разпространи имейл, в който съобщава, че "Медията няма да се поддаде на външен натиск и стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с Мария Цънцарова". Става ясно, че телевизията предприема тази стъпка, защото журналистката си е позволила тази сутрин да публикува във "Фейсбук", че е свалена от ефир.

Така Цънцарова отрече версията на телевизията, че преговарят с нея за бъдещи телевизионни проекти. "Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа Цънцарова.

Солидарност

Цънцарова получи поздравления в социалните мрежи от много журналисти за смелостта. Лора Крумова от Нова тв написа, че "Мария се оказа най-смелата и се опълчи на огромна корпорация и на дълбоката държава".

В знак на солидарност журналистът от bTV Стоян Георгиев заяви, че напуска. "Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електотехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек", написа той.

Изпълнителният директор Ралф Бартолайт описва в писмото си какви нарушения е допуснала Цънцарова в работата си. На първо място е посочена чашата с надпис "Time to make real Change", която Мария слага на 10 декември на масата в студиото. Тогава вечерта се състоя най-големият протест срещу модела "Пеевски-Борисов". Според Бартолайт "появата в ефир с брандирана чаша с послание ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания". Цънцарова е обвинена, че проявява политически пристрастия. Освен това си позволявала в ефир да обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание. И освен това удължила едно интервю с 15 минути, заради което не била излъчена емисията “Новини”. Въпреки тези "безпрецедентни нарушения", ръководството решило да проведе конструктивен диалог с нея и да й предложи разширяване на неделния формат "Защо" или дигитален подкаст, предназначен за по-млада аудитория. Днес в 13 часа Бартолайт имал насрочена среща с Цънцарова, но тя пуснала текста във "Фейсбук".

“Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога", заключава Бартолайт.

Още в петък вечерта пред телевизията се събраха много журналисти и граждани на демонстрация в защита на водещата и на свободата на словото. Днес в социалните мрежи се чуват гласове за нов протест. Петъчната демонстрация "Чашата преля" бе организирана от Асоциацията на европейските журналисти. Същата вечер водещият на "Панорама" по БНТ Бойко Василев изказа подкрепа за Цънцарова. Че Йочев е в отпуск, съобщи тази сутрин водещият Росен Цветков, но не спомена изобщо Цънцарова. В 7:30 ч. бе пуснато нейно интервю със Соломон Паси на запис. Името на протеста и очевидно свързан с брандираната чаша, приета от ръководството на медията като тежко нарушение на правилата.

Тази сутрин един от гостите в предаването - Мартин Атанасов, представител на Gen Z и обявен за Будител на годината, изненада водещия Росен Цветков, като му направи малък коледен подарък. Анастасов отвори кутия и му подаде чаша с надпис "Time to make real Change". Водещият се сконфузи и заключи: "Промени трябва да има, разбира се".

Журналистката от "Капитал" Полина Паунова описа във "Фейсбук" парадоксална случка от bTV. Днес в сутрешния блок трябвало да се случи "коледно чудо" - фризьорка и гримьорка да преобразят една от чистачките на телевизията. Но в петък, след отстраняването на Цънцарова, фризьорката и гримьорката съобщили, че са солидарни с водещата и няма да участват в сутрешния блок. Настанал смут как да кажат на чистачката. Тя пък се обадила, че е солидарна с Мария и не желае да участва в коледното чудо.

"Това е хубава коледна история, всъщност. Намерили са се трима души, които със своите лични постъпки да подкрепят свободата на словото. Впрочем, тая история е и доста разобличаваща: гримьорката, фризьорката и чистачката в bTV са по-загрижени и по-солидарни отколкото пълнежа на нюзрума", заключава Паунова.

По конкурентната Нова телевизия тази сутрин пиарката Диана Дамянова заяви, че кракът й няма да стъпи в bTV, докато не стане ясно какво и защо се е случило с Мария Цънцарова.