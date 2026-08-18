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Жилещи "португалски галери" нападнаха френските плажове

Медузоподобните създания са силно отровни и могат да причинят алергичен шок

Днес, 14:06
Така изглежда отровната "португалска галера".
Така изглежда отровната "португалска галера".

Отровни медозуподобни създания атакуват курортистите по френското атлантическо крайбрежие. Повече от 100 плажа са затворени заради нашествието на т. нар. "португалски галери", които жилят по-лошо от обикновените медузи. Опарените вече са над 1100, съобщават местните медии. Отровата причинява силна пареща болка, зачервяване, гадене, а при по-тежки случаи - алергичен шок.

"Португалските галери", чието истинско име е Рhysalia physalis, всъщност са колонии от огромен брой микроорганизми, чиито "пипала" могат да достигнат 30 метра дължина. Пипалата се носят във водата, а на повърхността се вижда нещо като мехур - син или лилав на цвят. Отровата е толкова силна, че остава опасна при докосване дори ако псевдомедузата е изхвърлена на пясъка от дни. 

Рhysalia physalis обитават дълбоките води на Атлантика, но вятърът и подводните течения понякога ги завличат от открития океан към брега.

През 2021 г. имаше подобно нашествие на край бреговете на графство Корнуол във Великобритания. 

В социалните мрежи са качени впечатляващи видеа на опасните "португалски галери" като това: 

 

 

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Ключови думи:

португалски галери, Рhysalia physalis

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