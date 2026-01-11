Медия без
Задържан е вандалът, атакувал българското посолство в Скопие

Той е 54-годишен местен гражданин с инициали Ш.А.

Днес, 17:02
МВнР

Ден след като на 11 януари бе извършено нападение над българското посолство в Скопие, е задържан 54-годишен местен гражданин.

Според съобщение на  Министерството на външните работи на Република Северна Македония той е "повредил стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие".

"Веднага след получаване на сигнала са предприети мерки и действия за установяване на извършителя и изясняване на случая и Ш.А. е лишен от свобода, като след документиране на случая ще бъде съставен съответен доклад", се казва в краткото съобщение на МВР на Република Северна Македония.

В неделя по обед местно време непознато лице счупи стъклото на входната врата на посолството на България в Северна Македония. Според съобщението от МВР от вчера "чрез системата за видеонаблюдение служителят по сигурността на посолството (на България) е забелязал повреда на стъклото на входната врата на обекта".

Българското Министерство на външните работи остро осъди този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие. Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

МВнР изрази дълбока загриженост, че "подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност".

"Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират", се казва в позицията на МВнР.

 

