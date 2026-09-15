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Върховният съд на САЩ спря ограниченията за гласуването по пощата

Днес, 07:31

Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата.

Магистратите отхвърлиха искането на американското Министерство на правосъдието да бъде отменено решение на федералния съдия Индира Талвани от Бостън. Тя по-рано спря прилагането на новите правила на Пощенската служба на САЩ, които ограничаваха гласуването по пощите..

Съгласно новите правила на Пощенската служба, пликовете за гласуване по пощата трябваше да отговарят на определени изисквания за дизайн, включително уникални баркодове, а служителите на щатските и местните изборни комисии трябваше да предоставят на онлайн портал определена информация за избирателите, които ще получат бюлетини по пощата. Пощенската служба заяви, че всички бюлетини, изпратени по пощата, които не отговарят на изискванията, ще бъдат отхвърлени и върнати в избирателните офиси.

Решението на съда спира прилагането на изискванията на Пощенската служба, финализирани от агенцията в края на миналия месец. Според върховните съдии администрацията на Белия дом не е представила убедителни доказателства за възможни измами с гласуването по пощата. Освен това, според магистратите, изборната администрация няма време да се подготви и да приложи новите изисквания на Пощенската служба за предстоящия през ноември вот.

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