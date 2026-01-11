Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вандал атакува българското посолство в Скопие

Днес, 18:42
МВнР

На 11 януари неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие. Министерството на външните работи на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие. Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

МВнР изразява дълбоката си загриженост, че "подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност".

"Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират", се казва в позицията на МВнР.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Република Северна Македония

Още новини по темата

Отлага се гласуването на доклада за Северна Македония в ЕП

04 Юни 2025

18 са вече задържаните за трагедията в Кочани
18 Март 2025

България организира спешна акция за пострадалите от Кочани
17 Март 2025

59 души загинаха при огромен пожар в македонска дискотека
16 Март 2025

България извика посланика на РС Македония за остър протест
30 Авг. 2024

ЕК призова РС Македония да си промени конституцията
25 Юни 2024

Орбан дава на Скопие заем от 1 млрд. евро
23 Юни 2024

"Пирин" отмени мач с ФК "Скопие" след протест на феновете
24 Яну. 2023

Северна Македония ще спира наш евродепутат да не посещава Скопие
24 Яну. 2023

Националите не се пречупиха от омразата в Скопие и победиха
27 Септ. 2022

47 полицаи са ранени след нови протести в Скопие
06 Юли 2022

Радев за Петков и РС Македония: Той е премиер, а не куриер
18 Юни 2022

САЩ обявиха за важно бързото присъединяване на С.Македония към ЕС
04 Юни 2022

С.Македония: България да каже “да“ за ЕС и ще променим конституцията
29 Апр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?