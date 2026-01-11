Вандал атакува българското посолство в Скопие

На 11 януари неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие. Министерството на външните работи на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие. Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

МВнР изразява дълбоката си загриженост, че "подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност".

"Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират", се казва в позицията на МВнР.