Управляващите печелят изборите в Молдова

След обработването на 86 на сто от бюлетините на парламентарните избори в Молдова води партията на президента Мая Санду "Действие и солидарност" (45.02%), на второ място е опозиционният "Патриотичен избирателен блок" на бившия президент Додон - той има 27.68%.

На трето място излезе Изборен блок "Алтернатива" 8.76%, следван от Нашата партия" - 6.40% и платформа „Достойнство и Истина“ 5.80%.

"Алтернатива" е партията на кмета на Кишинев Йон Чебан - тя се позиционира като проевропейска партия, но не харесва Санду.

Ако не спечели над 50%, проевропейската "Действие и солидарност" трудно ще състави коалиция.

Бившият президент на страната Додон покани опозицията да излезе на мирен митинг без партийни символи утре, 29 септември, в Кишинев.

В края на изборния ден гласувалите бяха 1.6 млн. души, 52% от имащите право на глас. В чужбина бяха подадени 266 082 гласа, като в Русия бяха подадени 4204 гласа, а в Беларус - само 288 души. В България гласуваха 468 души. Най-много гласове от чужбина бяха подадени в Италия - 80232, в Германия - 37884, по 25 хил. гласа бяха подадени от Франция и от Великобритания.

От Кишинев бяха подадени 375 508 гласа.

Отворени бяха общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави. Дванадесет от избирателните секции са в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи международно непризната независимост след кратка война през 1992 г. Русия все още поддържа там контингент от около 1500 войници.

В 10 държави – САЩ, Канада, Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия – за първи път на парламентарни избори може да се гласува по пощата. Централната избирателна комисия обяви снощи, че са получени 2055 плика с гласове от тези страни. Опозицията критикува малкия брой секции в Русия, където те са само две, както и гласуването по пощата.

Право на глас имаха близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.

Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати бяха регистрирани за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували.

Централната избирателна комисия (ЦИК) не допусна до участие няколко партии с мотив, че са свързани с Русия и с молдовския олигарх Илан Шор, който бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор по дело, наречено „кражбата на века“, във връзка с изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. Шор намери убежище в Русия.

През последните дни ЦИК на Молдова изключи от участие в изборната надпревара още две проруски партии – „Сърцето на Молдова“, която е част от опозиционния Патриотичен блок, и партията „Велика Молдова“ поради подозрения за незаконно финансиране.