Тръмп и 100 000 души изпращат Чарли Кърк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Ванс, председателят на Камарата Джонсън и няколко федерални министри ще присъстват на погребението на Чарли Кърк в Аризона. Възпоменателната церемония ще се проведе на стадион "Стейт Фарм" в Глендейл. За церемонията ще бъдат изпратени два самолета само със служители на администрацията на САЩ.

Властите въведоха зона за забрана на полетите в района на стадиона. Стадионът ще бъде отворен рано сутринта, за да може да влязат всички желаещи - това ще става бавно, тъй като проверката преди влизане на стадиона ще бъдат като на летище. На посетителите ще бъде забранено да носят със себе си всякакви чанти, дори и най-малките, съобщават организаторите.

Стадионът е с капацитет 63 000 души, властите допускат, че в района ще има над 100 000 души.

Въоръжен мъж беше задържан снощи, след като се представи за служител на реда. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди не изключи убиецът на Кърк - Тайлър Джеймс Робинсън, да бъде обвинен и на федерално ниво. Бонди добави, че прокуратурата ще направи всичко, за да гарантира, че мъжът никога повече "няма да види бял свят". По-рано окръжният прокурор на Юта повдигна обвинения срещу Робинсън по седем обвинения, първото от които е тежко убийство.

Властите смятат, че Робинсън напоследък се е радикализирал въз основа на "леви" идеи, той е живял с трансджендър и е спорил с баща си, който харесвал Тръмп. Властите в Юта сравниха убийството на активист с поредица от политически атаки в края на 1960-те, когато бяха застреляни Джон и Робърт Кенеди, Мартин Лутър Кинг и др.