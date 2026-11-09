Терористът от Краков почина в болница

Михал Оксински, който уби шест души в центъра на Краков, както и семейството си, е починал тази сутрин в болницата, съобщи полицията.

6 души загинаха, а 15 бяха ранени при стрелбата в центъра на Краков, която се случи в събота. Родителите и сестрата на Оксински бяха открити мъртви в дома си. Двамата полицаи, които обезвредиха терориста, продължават да са в тежко състояние в болница. Стотици граждани се наредиха, за да дарят кръв за спасяването им.

Humanity, solidarity and compassion in action. Poles are queuing up to donate blood for those injured in yesterday’s tragedy in Kraków. 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/cXrpqF9Xdl — Meru (@MeruOnX) 8 ноември 2026 г.

Засега мотивите на стрелеца са загадка. Вътрешният министър на Полша Марчин Кервински заяви, че има признаци за влияние от крайнонационалистически и крайнодесни възгледи. Разследващите проверяват убежденията на нападателя, подготовката на стрелбата и евентуалните му контакти.

След трагедията премиерът Доналд Туск проведе извънредно съвещание с представители на силовите структури и местната администрация в Краков. Той призова за солидарност с близките на жертвите и отговорност при разпространението на информация.

Полша обяви национален траур на 8 и 9 ноември, а в Краков местният траур ще продължи до 11 ноември. В общината е създаден кризисен щаб, докато службите продължават разследването на обстоятелствата около трагедията.