Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Северна Македония гласува в местни избори

Днес, 18:00

Избирателната активност на местните избори в Северна Македония е 39% към 17:00 ч. местно време, съобщи Държавната избирателна комисия. От общо 1 832 415 регистрирани избиратели, своя вот са упражнили 726 037 души.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 8 часа българско време и ще продължи до 20.00 часа българско време. Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати. 

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.

Най-висока избирателна активност е отчетена в общините Чашка и Новаци – 65%, Крушево и Дойран - 60%.

Общо взето, избирателната активност повтаря тази от местните избори през 2021 г.

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, преминава спокойно и без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Северна Македония

Още новини по темата

София подкрепи осъден в РСМ активист за правата на българите
17 Юни 2025

Шефът на македонските тайни служби има езиков сертификат от Пловдив
29 Май 2025

Лондон отпусна огромен заем на Скопие
23 Май 2025

Пращаме ток за Северна Македония заради обща авария
18 Май 2025

Радев: Никакви отстъпки за Северна Македония
29 Апр. 2025

Северна Македония отзова посланика си в България
10 Март 2025

Фон дер Лайен отказа Мицкоски от нови искания към ЕС
26 Окт. 2024

3 дни България чества Самуил до границата със Северна Македония
05 Окт. 2024

Партиите са доволни от решението на ЕС да не преговаря с РС Македония
26 Септ. 2024

ЕС започва преговори за членство с Албания без Северна Македония
25 Септ. 2024

Македонски вицепремиер: България строи два пъти по-скъпо
08 Септ. 2024

Унгария дава половин милиард евро заем на Северна Македония
03 Септ. 2024

Северна Македония не допусна български журналисти в страната

21 Авг. 2024

ЕС към Скопие: По-добра сделка с България няма да има
28 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар