Северна Македония гласува в местни избори

Избирателната активност на местните избори в Северна Македония е 39% към 17:00 ч. местно време, съобщи Държавната избирателна комисия. От общо 1 832 415 регистрирани избиратели, своя вот са упражнили 726 037 души.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 8 часа българско време и ще продължи до 20.00 часа българско време. Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.

Най-висока избирателна активност е отчетена в общините Чашка и Новаци – 65%, Крушево и Дойран - 60%.

Общо взето, избирателната активност повтаря тази от местните избори през 2021 г.

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, преминава спокойно и без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.