Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ получават Зангезурския коридор за 99 години

Армения и Азербайджан се разбраха за "Пътя на Тръмп"

08 Авг. 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие в Белия дом премиера на Армения Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев, които подписаха историческо мирно споразумение.

Азербайджан и Армения се задължават завинаги да прекратят бойните действия, заяви Тръмп.

Споразумението решава основния спор между двете страни в момента - създаването на стратегически транзитен коридор през Южен Кавказ между Азербайджан и неговия ексклав Нахичеван, който трябва да премине през Зангезурския коридор. Коридорът е в областта Сюник, в южната част на Армения. 

Зангезурският коридор е дълъг 45 км. Армения ще предаде на САЩ за 99 години изключителни права за неговото развитие, а маршрутът ще получи названието TRIPP - "Пътят на Тръмп за международен мир и благоденствие". През коридора би трябвало да преминават автомобилно шосе и жп.връзка, а може и други връзки. САЩ ще определят кои американски компании ще експлоатират транзитния коридор. 

"Кой ако не Тръмп заслужава Нобелова награда за мир", каза днес Илхам Алиев. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Армения, Азербайджан

Още новини по темата

Азербайджан арестува бивши „вагнеровци“ за военни престъпления в Украйна
23 Юли 2025

Азербайджан е решен да съди Русия заради сваления самолет
20 Юли 2025

Полиция и духовници се сбиха край Ереван
27 Юни 2025

Премиерът на Армения с историческа визита в Турция
21 Юни 2025

Баку готви нови доставки на природен газ за ЕС
17 Апр. 2025

Армения официално започва процес на присъединяване към ЕС
26 Март 2025

Пресечна точка: ЕС иска природен газ, а Азербайджан - инвестиции
03 Яну. 2025

Азербайджанският президент остро нападна Русия за сваления самолет
29 Дек. 2024

В Азербайджан Алиев и присъдружни партии печелят изборите
01 Септ. 2024

Азербайджан ще освобождава френските колонии
21 Юли 2024

Националите ни са уморени и още без самочувствие
24 Март 2024

Армения ще отстъпи територия, за да получи мир
19 Март 2024

Армения от днес е длъжна да арестува Путин, ако ѝ се яви
01 Февр. 2024

Азербайджан загуби достъп до ПАСЕ
25 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар