Русия следи с тайна система подводниците на НАТО в Арктика

“Хармония” е изградена с помощта на западни технологии, закупени въпреки санкциите

Днес, 19:01
“Хармония” показва, че опасенията от действията на Русия в Арктика не са безоснователни
Въпреки санкциите, в продължение на години Русия закупува технологии от американски и европейски компании за защита на своите ядрени подводници и проследяване на тези от страните от НАТО. Според разследване на Washington Post, базирано на финансови отчети, съдебни документи и информация, получена от западни служители, Русия защитава флота си от ядрени подводници в Арктика, използвайки система за подводно наблюдение. Тази система, наречена “Хармония”, е изградена с помощта на високотехнологично оборудване, закупено от американски и европейски компании чрез мрежа от фиктивни компании.

Според Washington Post, Москва е успяла да се сдобие с чувствителни сонарни системи, подводен дрон, способен да работи на дълбочина до 3000 метра, сложни подводни антени и цял флот от плавателни съдове, маскирани като търговски или изследователски, като всъщност инсталира оборудване за руските въоръжени сили. Всичко това е било част от секретен, многогодишен проект за създаване на мрежа за наблюдение в Баренцово море и други студени морета, където действат руски подводници, носещи междуконтинентални балистични ракети.

“Хармония“ използва мрежа от сензори на морското дъно, способни да проследяват американски подводници. Според изданието това би затруднило западните сили да унищожат руските подводници в случай на война, което би позволило на Русия да нанесе ядрен удар, дори ако нейните наземни ракетни силози са изведени от строя.

В центъра на мрежата за снабдяване „Хармония“ е била Mostrello Commercial Ltd., компания със седалище в Кипър. Това беше разкрито по време на процеса срещу руския гражданин Александър Шнякин в Германия тази година, който беше признат за виновен в координиране на доставки за кипърска компания в нарушение на германското търговско законодателство. 56-годишният Шнякин, постоянно пребиваващ в Германия, беше осъден на пет години затвор.

Германските власти определиха Mostrello като параван за базираната в Москва компания „Управление технологии“ (UPT). Архивирани страници на уебсайта на компанията показват, че тя е работила с руските разузнавателни служби и военните през последните две десетилетия, като е посочила Федералната служба за сигурност, Службата за външно разузнаване и Главното разузнавателно управление като клиенти, пише WP.

Публикацията на WP е част от международно разследване, в което участват и NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, L'Espresso, Kyodo, NRK, Pointer, SVT, The Times, and Le Monde.

 

 

