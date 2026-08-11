Русия освободи американец след настояване на Вашингтон

Руските власти освободиха 32-годишния бивш морски пехотинец от САЩ Робърт Гилман, който бе задържан в страната в началото на 2022 г., съобщи „Ройтерс“. Президентът Владимир Путин е подписал указ за помилването му по хуманитарни причини след зачестили настоявания от Вашингтон заради рязкото влошаване на здравословното му състояние.

Гилман бе арестуван през януари 2022 г. във Воронеж след скандал във влак и обвинение, че е ритнал полицай, докато е бил под въздействието на алкохол. Първоначално той получи присъда от 4,5 години затвор, но впоследствие наказанието му бе удължено заради обвинения в нападения срещу надзиратели. Семейството му и неговите защитници твърдяха, че обвиненията са преувеличени и че Гилман е бил подложен на лошо отношение.

През последните седмици американски дипломати упражниха натиск за освобождаването му, след като той бе приет в болница в състояние на дисоциативен ступор и тежка пневмония.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е повдигнал въпроса пред руския външен министър Сергей Лавров по време на среща в Манила на 23 юли.

В момента Гилман се транспортира към САЩ, където ще бъде настанен във военна болница за продължително лечение и медицински прегледи.