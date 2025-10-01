Правителството на САЩ частично спря работа

Сенатът на САЩ не успя да приеме нито един от двата законопроекта за федерални разходи и от сряда някои държавни агенции спират работа, съобщи АП.

Във вторник Сенатът първо отхвърли с мнозинство законопроекта за финансиране на Демократическата партия, тъй като демократите нямат мнозинство в Сената. След това не успя да приеме законопроекта на Републиканската партия, тъй като републиканците имат мнозинство, но не достатъчно голямо.

В резултат на това от полунощ между вторник и сряда, време на Източното крайбрежие (5:00 ч. сутринта в Лондон, 7:00 ч. сутринта в Източна Европа), някои – но не всички – федерални агенции в САЩ временно преустановиха работа. Стотици хиляди държавни служители са пуснати в неплатен отпуск с неизвестна продължителност.



Службата за управление и бюджет на Белия дом издаде меморандум във вторник вечерта, потвърждаващ спирането на работата и обвиняващ демократите за него. „Засегнатите агенции сега трябва да приведат в действие плановете си за организирано спиране на работата“, се казва в меморандума.

Макар бюджетните конфликти да са често срещани в американската политика, битката за разходите е особено интензивна този път, предвид последователните съкращения на Тръмп на персонала и разходите на федералното правителство през последните девет месеца, пише bbc.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но в Сената им липсват 60-те гласа (от 100), необходими за приемане на законопроект за разходите. В резултат на това демократите успяха да торпилират внесен от републиканците законопроект, който според тях ще затрудни достъпа на американците до здравни грижи. Демократите превърнаха дебата по законопроекта в средство за постигане на целите на здравната си политика.

Те призовават за удължаване на данъчните облекчения, които правят здравното осигуряване по-достъпно за милиони американци (тези обезщетения изтичат) и да отменят съкращенията на Medicaid на Тръмп. Те също така се противопоставят на съкращенията на разходите за Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Националните институти по здравеопазване (NIH). Камарата на представителите преди това прие временен законопроект за разходи.

Това е първото спиране на работата на правителството от седем години. Последният път, когато правителството беше спряно, беше в края на 2018 г., по време на първия мандат на Тръмп.

В понеделник Тръмп се срещна с всичките четирима лидери на Конгреса - водещите демократи в Камарата на представителите и Сената, както и техните републикански колеги. Споразумение обаче не беше постигнато. Вицепрезидентът Джей Д. Ванс заяви след срещата, че вероятността от спиране изглежда висока.

Особеното на настоящата противопоставяне е позицията на администрацията на Тръмп. В миналото продължителните спирания на работата на правителството обикновено се смятаха за политически опасни, нарушаващи ежедневието на избирателите и увреждащи имиджа на законодателите и президента. Но този път администрацията на Тръмп изглежда е готова да спре значителна част от правителството за продължителен период. Служители на администрацията заплашиха да използват спирането, за да идентифицират „несъществени“ служители, които след това биха могли да бъдат уволнени за постоянно. Освен това, след предишни спирания на работата на правителството, то се върна към нормална дейност сравнително бързо, като броят на персонала и нивата на разходите се възстановиха. Администрацията на Тръмп обаче се опитва да намали разходите през деветте месеца на поста си и е съкратила множество държавни служители. Спирането на работата на правителството би могло да позволи на администрацията да ускори масовите съкращения.

Дори без законопроект за федерални разходи, не всички държавни агенции ще бъдат затворени. Очаква се граничният патрул, болничното здравеопазване, правоприлагащите органи и контролът на въздушното движение да продължат да функционират по време на спирането на работа.

Въпреки че чекове за социално осигуряване и Medicare ще продължат да се изпращат, проверката на обезщетенията и издаването на карти могат да бъдат спрени.

Обикновено основните работници продължават да работят както обикновено по време на спиране на работа – някои дори временно без заплащане – но държавните служители, считани за несъществени, са временно освободени от работа. В миналото тези работници са получавали заплащане със задна дата.



Това означава, че се очаква услуги като програми за хранителна помощ, финансирани от федералното правителство предучилищни заведения, издаване на студентски заеми, инспекции на храните и национални паркове да бъдат намалени или спрени. Ако конфликтът се проточи и неплатените работници спрат да се явяват на работа, може да възникнат забавяния в транспорта, а продължителното спиране на работата на правителството може да има странични ефекти върху икономиката на САЩ.