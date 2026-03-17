"Ловецът на мигранти" напуска поста

Главният „ловец на мигранти“ в САЩ - Грегъри Бовино, напуска поста.

Бовино е висш американски служител от Гранична патрулна служба на САЩ (U.S. Border Patrol), който придоби широка известност през последната година като основното лице и архитект на агресивните имиграционни операции в големите американски градове. Именно той ръководеше мащабни операции срещу мигранти в цялата страна.

Бовино, който е на служба повече от 30 години, планира да се пенсионира до края на този месец. Това се случва след серия от скандали и промени в администрацията на президента Доналд Тръмп. По-рано от поста си беше отстранена и шефката на Министерството на вътрешната сигурност Кристи Ноем, на която се подчинява граничната служба.

Противниците на Тръмп наричаха Бовино „групенфюрер“ заради любовта му да се появява на рейдовете в шлифер.

В момента срещу него тече вътрешно разследване за предполагаеми пренебрежителни коментари относно еврейската вяра на федерален прокурор в Минесота, както и проверки за прекомерна употреба на сила от негови подчинени.