Летищата в Азия следят за температура заради вируса Нипа

Два случая в Индия на смъртоносния вирус Нипа предизвикаха властите в Тайланд, Сингапур, Хонконг, Непал и Малайзия да въведат скрининг по летищата.

Вирусът Нипа не е нов и не за пръв път се появява в Индия – случаи има почти всяка година. Пренася се от плодоядни прилепи и прасета, причинява треска и мозъчно възпаление и има 40 до 75% смъртност, поради което Световната здравна организация го определя като високорисков. Може да се предава от човек на човек, но заразяването не е толкова лесно и обикновено се получава при продължителен контакт със заразения. Най-често се разпространява чрез замърсени плодове. Няма ваксина, макар че няколко продукта се разработват и са на етап тестване.

За момента експертите не смятат, че има висока обществена опасност, но все пак препоръчват бдителност за пътуващите.

В Индия двата случая са в източния щат Западен Бенгал, като са известни от края на декември. Заразените са здравни работници. Проследени са 196 контактни лица, но нито едно от тях няма симптоми и положителен резултат за вируса, съобщи вчера индийското здравно министерство.

Днес властите в Сингапур обявиха, че започват скрининг за висока температура на летището за полети, пристигащи от засегнати райони в Индия. Същите мерки въведоха и на международното летище в Хонконг, като отново се проследява температурата на пристигащите от Индия. В Тайланд самолетите, пристигащи от райони с известни случаи на Нипа, се насочват към определени зони на летищата, докато пътниците попълнят здравни декларации. Малайзия също обяви, че ще прави скрининг на пристигащите от рискови страни.

Китай съобщи, че няма случаи на Нипа на своя територия, но предупреди за риск от вносни случаи, особено като се има предвид, че скоро започва голямото пътуване за китайската Нова година. Непал, който има доста натоварена граница с Индия, обяви, че също въвежда скрининг по летищата.

Сред най-рисковите региони за Нипа е южният индийски щат Керала, където с него се свързват над 20 смъртни случаи от първото му засичане през 2018 г. Бангладеш също редовно докладва заразени.

Към декември 2025 г. има 750 потвърдени случая на заразяване с вируса и 415 починали. В Западен Бенгал вирусът се появява за пръв път от 2007 г.