Крадци отмъкнаха злато на 3000 години от испански музей

Професионални крадци откраднаха колекция от златни предмети на 3000 години в четвъртък от музей във Вилена, Испания, като извършиха обира едва за три до четири минути.

Откраднатото включва гривни, купи, бутилки и други предмети, датиращи предимно от бронзовата епоха (около 1000 г. пр.н.е.). Колекцията се смята за една от най-важните групи златни артефакти от този период.

Кражбата е извършена в ранните часове на четвъртък във Вилена — средновековен град близо до Аликанте в региона на Валенсия.

Полицията е била уведомена за първи път в 5:23 ч. сутринта, след като се е задействала аларма в местен спортен център, по думите на кмета Фулхенсио Сердан. Минути по-късно е последвала и втора аларма - в музея.

Крадците са пристигнали с два автомобила и са влезли през прозорец на музея. След като влезли вътре, са им били нужни само три до четири минути, за да изнесат предметите.

По време на бягството групата е изпуснала малка златна корона, принадлежаща на статуя на Младенеца, съобщи Сердан.

Гражданската гвардия на Испания разследва операцията, за която властите вярват, че е дело на професионални крадци. „Все още не можем да правим заключения, но разполагаме с всички записи“, заяви Франсиско Поято, главен полковник от Гражданската гвардия. „Знаем, че е имало няколко души и няколко автомобила, като в момента анализираме цялата информация“, допълни той.

Откраднатото съкровище е намерено през 1963 г. и съдържа предмети на приблизително 3000 години. Златните артефакти от бронзовата епоха са сравнявани по значение с откритията в царските гробници в Микена, Гърция. Откраднати са и златни предмети от други периоди.

Стойността на метала на откраднатите предмети може да достигне 1,7 милиона евро (около 2 милиона долара), според Сердан. Неговото историческо значение обаче, подчерта той, прави невъзможно оценяването на колекцията в чисто финансово изражение.

„Напълно съкрушени сме, треперя, докато говоря“, сподели Сердан. „Това е част от нашето наследство.“

Кражбата във Вилена е поредният музейни обири в Испания и чужбина, включително кражбата на исторически френски кралски бижута от Лувъра миналата година.