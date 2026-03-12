Иран потвърди, че новият върховен лидер е ранен

Иран потвърди, че новият върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей е "ранен, но се чувства добре". МВнР на Иран използва термина „леки наранявания“.

Официалното съобщение и коментарите на иранските представители от последните часове подчертават, че лидерът се намира в „силно защитено и секретно местоположение“ с ограничени комуникации. Източници от сигурността твърдят, че той е в бункер, за да се предотврати нов опит за атака от страна на Израел или САЩ.

Според данни на ирански държавни служители, цитирани от New York Times и Reuters, Моджтаба Хаменей е получил сериозни травми в областта на краката, ръцете и рамото. Посланикът на Иран в Кипър, Алиреза Салариан, потвърди пред The Guardian, че лидерът е в болница и в момента „не е в състояние да държи речи“.

Държавната телевизия на Иран започна да нарича Хаменей "джанбаз" (ранен ветеран) от текущата „война на Рамадан“ (името, което Техеран даде на конфликта със САЩ и Израел). В официално изявление се казва:„Негово превъзходителство аятолах Сейед Моджтаба Хаменей днес е наследник на кръвта на своя баща-мъченик, майка-мъченица, сестра-мъченица и съпруга-мъченица.“ Въпреки раните, Юсеф Пезешкиан (син на президента Масуд Пезешкиан и правителствен съветник) написа в Telegram, че Моджтаба е „здрав и читав“ и е поел пълното управление на държавните и военните дела.

Моджтаба е бил ранен по време на същия опустошителен въздушен удар на 28 февруари 2026 г., при който загина баща му (Али Хаменей), както и майка му, съпругата му и сестра му. Той не се е появявал публично дори и на 8 март, когато бе обявен за Върховен лидер на Иран.