Иран иска нови правила и компенсации, за да отвори Ормузкия пролив

"Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато при нов правен режим щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси", заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент.

Така Техеран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши Иран с "огнен ад" в сряда, ако протокът остане затворен. Според Табатабаи Тръмп е прибегнал до обиди от "отчаяние и ярост".

Президентът на САЩ отправи гневно послание към Техеран в платформата си "Трут соушъл": "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада - просто гледайте!". Той предупреди, че ако се стигне до удари, те ще бъдат насочени срещу електроцентрали и мостове.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявил, че Ормузкият пролив няма да се върне към предишното си състояние, особено за корабите на САЩ и Израел, предаде БТА, като цитира ирански медии. Техеран иска контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

Мисията на Иран към ООН заяви в "Екс", че Тръмп заплашва да унищожи инфраструктура, която е от съществено значение за оцеляването на цивилните, и призова международната общност да предприеме действия, за да предотврати това, което описа като потенциални военни престъпления.

Атаки

А Израел и Иран продължиха да си разменят удари. Тази нощ е имало мощни експлозии както в Тел Авив, така и в Техеран, съобщиха световните агенции. В много райони в централната част на Израел беше обявена въздушна тревога поради ракетна заплаха, сирените прозвучаха, включително в Тел Авив и околностите му.

Американо-израелска атака уби най-малко 5 души в иранския град Кум. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи при разчистването на отломките, посочи представител на властта.

Телевизия "Ал Хадат" посочи, че е възможно целта на нападенията срещу жилищния квартал в Кум е била "известна иранска личност.

За няколко мощни експлозии и в столицата Техеран съобщи агенция "Фарс".

САЩ, Иран и група регионални посредници обсъждат условията за евентуално 45-дневно примирие, което би могло да доведе до трайно прекратяване на войната, съобщиха за "Аксиос" четири източника от САЩ, Израел и региона, запознати с преговорите. Според тях шансовете за постигане на частично споразумение през следващите 48 часа са малки.