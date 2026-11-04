Хакерите атакуваха и кръвна банка във Франция

Pixabay Единствено бърза намеса на дежурен е успяла да попречи на унищожаването на огромно количество кръвни проби и кръвна плазма.

Кръвна банка във Франция също е пострадала от хакерските атаки в Европа, които вече засегнаха редица хладилни инсталации на супермаркети в различни държави.

Френският седмичник Le Canard enchaine съобщава, че атаката е осъществена през нощта на неделя срещу понеделник и е била насочена срещу Coolworld - компания, която поддържа контейнери за съхранение на кръвни проби и банки с кръв на Френския кръвен център (EFS). Фризерите там са били настроени обичайно на -30 градуса по Целзий, но при хакерската намеса температурата е била увеличена до 110 градуса по Целзий. Сред намиращите се там продукти е имало кръвни проби, използвани за мониторинг при преливания, както и замразена плазма, предназначена за трансфузии.

Дежурен техник е успял да забележи рязкото повишаване на хладилните съоръжения и ситуацията е била овладяна.

Министерството на здравеопазването на Франция коментира, че няма унищожени количества дарена кръв и кръвни продукти, благодарение на реакцията на компанията, която ги съхранява.

Френската държава вече стана обект на хакерска атака преди дни, като първоначално тя бе насочена към вериги супермаркети. Стотици други търговски обекти в Белгия, Люксембург, Швеция, Естония, Ирландия, Дания, Нидерландия, Италия, Румъния и Финландия също пострадаха от кибератака срещу хладилните им системи, при която температурите бяха повишени до 50 градуса по Целзий.